Kylie Jenner luce sexy disfraz de látex para Halloween

Hace unas horas, la socialité,impactó en redes sociales debido a que se disfrazó de mariposa junto ay arrasaron las redes sociales.A pesar de que estamos a pocas horas de quecomience, la más pequeña de las Jenner decidió adelantarse y mostrar junto a su hija un disfraz muy original.

Kylie Jenner. Imagen: Google

Sin dejar de lado su gran sentido de la moda, Kylie llevó uny unas sandalias con tiras amarradas a sus piernas.

Kylie Jenner. Imagen: Instagram oficial

En cuanto a su "beauty look" la empresaria millonaria más joven del mundo, llevó una peluca castaña con corte bob y maquillaje en tonos duraznos.Por otro lado, Stormi nos llenó de ternura al usar un conjunto en rosa, un pequeño chongo y unas alas de mariposa como las de su mamá.

Stormi. Imagen: Instagram oficial

¿Acaso esto no es lo más tierno que has visto hoy?En la descripción de su foto, Kylie solo escribió: "El efecto mariposa" y no dudamos que causó un gran efecto en todos sus admiradores.

Kylie Jenner. Imagen: Instagram oficial