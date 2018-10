Amenazan de muerte a ex de Lidia Ávila por 'opinar' sobre su infidelidad con cantante

Lidia Ávila y Federico de la Vega.

La disculpa de su ex



"Dado lo sucedido por el mensaje que generé el día de ayer en un arranque precipitado, quiero ofrecer una disculpa pública a la señora Lidia Ávila Beltrán, familiares y amigos que pude haber ofendido, ya que mi texto fue irrespetuoso y no digno de un caballero, aunque tengo razones por las cuáles lo hice, no me retracto.

Pero debo reconocer que no debí hacerlo ya que esas cuestiones deben quedarse en privado, obviando que se puede interpretar a que estoy buscando 5 minutos de fama. No declararé nada a ningún medio de comunicación y de esa manera intentaré compensar mi falta."

El cantante Miguel Islas.

La explicación del coqueteo



“En una de las giras del 90's por Cancún, Monterrey y Estados Unidos, Lidia y Miguel Islas, el vocalista de El Círculo, comenzaron a coquetear. A Lidia siempre le había gustado Miguel, pero nunca habían coincidido, hasta esta gira, y como él es un hombre conquistador por naturaleza, Lidia cayó a sus pies. Tuvieron sus queveres y hasta terminaron en la misma habitación una noche; al otro día, Lidia se sintió muy culpable, pero ya no había forma de remediarlo”

Isaac de Hita, el esposo de Lidia.

Se destapó la infidelidad de Lidia Ávila a su esposo Isaac de Hita con un cantante de El Círculo, nada menos que Miguel Islas, y ahora el problema envolvió al ex de Lidia.Federico de la Vega al saber de la infidelidad, salió a despotricar contra su ex pareja y dijo que también a él lo había engañado, por lo que era cierta la noticia.Una amiga de la cantante contó después de que Federico recibió amenazas de muerte tras sus declaraciones, y en redes sociales él se disculpó, aunque no se retracta, por lo que dijo de la cantante.Fue durante la gira 90´s Pop Tour que ella tuvo un romance con Miguel Islas, cosa que casi 'destruye' el show, pues su esposo es socio del espectáculo y decidió sacar a El Círculo del evento; le dijo incluso a Ari Borovoy que dejaría de invertir si los volvía a contratar. "No dio razones y se retiró del lugar" dijo una persona cercana a Ávila.Borovoy cuestionó a su compañera y amiga y ella le reveló que "fue su error".Ella se habría armado de valor para confesarle a su esposo lo que pasó cuando terminó el viaje, estaba muy arrepentida, según dijo la fuente cercana, y le pidió perdón "casi de rodillas", aunque él le pidió tiempo para pensar las cosas y decidir qué pasaría con su matrimonio.Con información de ¡Pásala! y Multimedios.