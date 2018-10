A sus 21 años, Kylie Jenner le compra este lujoso regalo de cumpleaños a su mamá

Modelo aparece con vestido transparente en bautismo de su hija

Cumple mayoría de edad con 900 millones de dólares en la bolsa

Kylie tiene 117 millones de seguidores en Instagram y sus publicaciones con su bebé son un 'éxito garantizado'. FOTOS: Tomadas de Instagram.

Kylie Jenner quiso darle una sorpresa adelantada a su mamá, Kris Jenner, que cumplirá 63 años el 5 de noviembre, y le dejó en la puerta de su residencia un automóvil que Kris no puede creer cuando mira."Oh, Dios mio", dice la mujer que inició el imperio 'K', como lo llaman algunos en redes sociales, y su hija la grabó mientras está dentro del Ferrari 2019 color rojo."Para la reina", escribe Kylie en una de sus publicaciones en Instagram. El video tiene casi 15 millones de reproducciones.Kylie Kristen Jenner nació en Los Ángeles, California en 1997; es empresaria, diseñadora y moldelo estadounidense, pero una de las cosas que más llaman la atención es el poder que tiene como influencer en las redes sociales, pues cada cosa que publica simplemente atrae las miradas.Por cierto, su patrimonio estaría valuado en 900 millones de dólares, según se publicó este año.También aparece en el programa "Keeping Up with the Kardashians" junto a sus polémicas hermanas.La vida que se dan las jóvenes mujeres y los lujos con los que rodean a sus hijos han logrado provocar la curiosidad en el público, además de que muchas quieren tener los cosméticos de Kylie, que ella misma promociona en su cuenta de Instagram.