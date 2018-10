"El día del asesinato en masa de 11 seres humanos de manos de un nacionalista loco, usted tocó la canción Happy ante una multitud en un evento político en Indiana (...) No hubo nada 'feliz' respecto a la tragedia infringida a nuestro país el sábado y no se concedió ningún permiso para el uso de esta canción para este propósito"

El sábado pasado, el presidente Donald Trump realizó un mitín en Illinois (oeste de Estados Unidos), en plena campaña para las elecciones legislativas del próximo 6 de noviembre. El evento, que se llevó a cabo horas después de la masacre en una sinagoga en Pittsburgh (Pensilvania), estuvo acompañada por la música de la canción(feliz) de Pharrell Williams, algo que no sentó bien con el cantante."Pharrell no le ha otorgado y no le otorgará permiso para tocar o difundir públicamente su música", arranca una carta enviada el pasado lunes al despacho del mandatario de parte de Howard King, abogado del artista.Este tipo de carta (cease and desist letter) funciona como una advertencia. En caso de que el presidente estadounidense continuara utilizando la canción en actos públicos, el cantante de R&B, de 45 años, podría iniciar acciones legales por violación a los derechos de autor.La tragedia a la que se refiere King en el escrito es la matanza ocurrida el pasado sábado en el centro religioso, durante la celebración del sabbat, el día sagrado en la semana judía. El hecho desembocó en la muerte de 11 personas, algo que no evitó que Trump continuara con su campaña política. El neoyorquino se planteó la idea de cancelar el mitín, pero finalmente decidió continuar con lo planeado., declaró el presidente a medios locales, como la cadena CBS.La carta de Williams sigue el camino de la que presentó Steven Tyler, líder de la banda Aerosmith, en agosto pasado, por el uso de su canción Livin’ On The Edge. En tal ocasión, los abogados del cantante de 70 años, enviaron una carta, recogida por The Guardian, que leía:Tyler ya había advertido al presidente sobre el uso de su música durante su campaña presidencial en 2015, y no ha sido el único. Dentro de los otros músicos que han prohibido al mandatario utilizar sus canciones se incluyen