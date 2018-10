Alfredo Adame y Susan Quintana. FOTO: Tomada de Uniradio Informa.

Reviven foto y también polémica

Que no los engañen, el ⚡️ es por 25 aniversario de cuando Alfredo Adame modelaba calzones trueno... pic.twitter.com/UaXOA1dliq — Pepe Panda ™️ (@pepepanda) July 14, 2016



"No me voy a meter más con ella (...) ya está fuera de mi vida y le deseo lo mejor"

Susan Quintana, la ex novia de Alfredo Adame, reveló hace poco intimidades de su relación de dos meses con el actor y conductor; dijo que "lo tiene chiquito" y que es un hombre violento.Dichas declaraciones hicieron eco en los medios del espectáculo y Adame se convirtió en el rostro de la polémica.Por lo anterior, internautas desempolvaron una foto 'vieja' de Adame y en las redes se bromea con que él no quiere ya saber de esa imagen. En algunos medios también se dice que 'odia la foto' luego del escándalo en el que se ve envuelto.Es para una campaña de los ochenta, de la marca Trueno. El famoso trabajó como modelo de comerciales para pagar su carrera de piloto, que era su vocación.Otra foto que está circulando en las redes sociales y varios medios es la de Susan Quintana sin ropa, pues como ella habría dicho, tenía un amante en Guadalajara con el que 'lo hacía todo el tiempo' y al que le mandaba fotos de ese tipo.La ex reina de belleza de 51 años de edad dijo que él no la complacía, y Alfredo le respondió a TVNotas que la dejó de amar después de leer todo lo que les dijo.Con información de Uniradio Informa, TVNotas y redes sociales.