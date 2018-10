Seguirá pasando tren; Ferroférico sin fecha de conclusión

“Eso declaré la última vez porque esa es la información que ellos (Ferromex) nos habían alimentado, esta información resultó ser inexacta e imprecisa”, dijo.

Obra no está detenida

No está en riesgo



“La información que yo tengo es que está pendiente la firma y debe estar firmado en las próximas semanas antes de que termine la administración”; señaló.



“Platicamos del estatus que tiene Ferromex en cada una de las obras, una reunión positiva, donde llegamos a ciertos acuerdos y nos llevamos tarea los involucrados”; dijo sin dar más detalles de la reunión ni el avance que llevan las 12 obras que actualmente construye la empresa.

en noviembre, tal y como lo había informado el delegado de la SCT en Guanajuato,quien se retractó y confirmó que la información fue imprecisa por los retrasos que lleva elEsto lo comentó tras una reunión con miembros delen donde les informó sobre el estatus que tiene actualmente el Ferroférico, la obra que pretende sacar las vías del tren de ladel municipio.El delegado de la SCT afirmó que la obra no está detenida por parte del, pero dijo que ya no dará datos sobre la obra para evitar mal entendidos porque actualmente ya es de la iniciativa privada y le corresponderá a las empresas ferroviarias Ferromex yinformar sobre los avances.Tras casi dos años de estar detenido el proyecto por falta de recursos federales, a finales de 2017 se reiniciaron las obras de la Línea AM que le corresponde a la Ferromex, quienes luego de firmar el convenio de ampliación de la concesión de red ferroviaria por cinco años se comprometieron a invertirpara la conclusión de los siete kilómetros de dicha línea con la construcción de 12 obras.Sin embargo, aún falta que firme Kansas City Southern para la ampliación de su concesión y por ende supara la conclusión de laAnte esta situación Vallejo Rábago confirmó que dicha empresa ferroviaria aúnni los motivos del retraso para que inviertanLa semana pasada el gobernador, el secretario de Desarrollo Económico, Mauricio Usabiaga y el propio delegado de la SCT, se reunieron con directivos de Ferromex para conocer el estatus de la obraFinalmente, Roberto Vallejo señaló que a un mes de que entre en funciones el, el Ferroférico no está en peligro al ser una obra privada y fundamental en la logística de la región.