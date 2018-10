Rechazan PRI, PAN y PT integración de comisiones

Diputados de PRI, PAN y PT rechazaron la integración de las 30 comisiones permanentes avaladas por mayoría de las bancadas de Morena, Nueva Alianza, PES y PRD, bajo la premisa de que viola la Ley Orgánica del Congreso de Hidalgo.



Al abordar la tribuna tras la lectura del dictamen, María Luisa Pérez Perusquía, coordinadora del grupo legislativo del PRI, sostuvo que el acuerdo de comisiones emanado ayer de la Junta de Gobierno violenta la Ley Orgánica del Congreso.

Lo anterior, “al integrar indebidamente a 13 diputados en las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales, así como la Comisión de Hacienda y Presupuesto, cuando lo que indica la ley en su artículo 83, con un mínimo de cinco integrantes y como máximo al número total de representantes partidistas que componen el Congreso”, señaló.



Por tal motivo, agregó que “es inaceptable votar por un acuerdo donde no se ha respetado la legalidad […] Pese a que no hay comisiones de primera y segunda, el PRI está en disposición de integrarlas, más no vamos a transitar en este acuerdo que viola la Ley”.