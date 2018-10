Medios internacionales pronostican 'turbulencias' por decisiones de AMLO

"El sacudón se explica no solo por la cancelación del emprendimiento, sino por la señal en contra de la continuidad de ciertas políticas y el distanciamiento frente al sector privado. La preocupación es que el flujo de inversión extranjera se vea alterado, pues la confianza en que las reglas de juego claves se respetarán, acaba de ponerse en duda", alertó.

Medios latinoaméricanos toman nota

"Las turbulencias ya comenzaron" en México, con la decisión del presidente electo,de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto en el municipio de, en el, advirtió este lunes el periodista colombiano, director del diario "Portafolio", uno de los principales medios de laEn su columna "Brújula", que tituló "Más que un aeropuerto", Ávila escribió que las dificultades se iniciaron a pesar de que "falta apenas un mes" para que López Obrador empiece el próximo 1 de diciembre su periodo sexenal como presidente de México.el pasado lunes, "después de que el mandatario electo anunció que no proseguirá con las obras de construcción" del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, afirmó."A pesar de que la obra comenzó en 2015 y lleva un avance del 31%, la polémica en torno a la obra no cesa. Para sus detractores, el proyecto presupuestado en 13 mil millones de dólares, constituye poco menos que un ecocidio. Sus defensores argumentaban que era la mejor salida posible", agregó, al recordar que López Obrador celebró la semana anterior una consulta popular que "por una amplia mayoría", rechazó la iniciativa.El presidente electo "votó en blanco" en una consulta que "apenas superó el millón de personas", lo que equivale al 1% de la población total, insistió, tras explicar queimpactó negativamente el mismo lunes en la economía de México, con las pérdidas sufridas en los mercados bursátiles y en la devaluación del peso mexicano.La noticia sobre la cancelación del plan en Texcoco fue consignada en gran cantidad de medios impresos y digitales de América Latina y el Caribe. "México rechaza millonaria obra del nuevo aeropuerto", tituló este lunes el periódico La Estrella, de Panamá.Por su parte, el diario "El Espectador", de, informó sobre "el aeropuerto de México que enfrenta a López Obrador con empresarios". Gestión, un diario económico y financiero de, registró que el presidente electo "confirma suspensión" del nuevo aeropuerto de México.El matutino "El Mercurio", de, publicó que López Obrador "no hará nuevo aeropuerto para la capital de México". "El Tiempo", de Colombia, registró que el peso mexicano y la"se desploman tras cancelación de aeropuerto".