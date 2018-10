Segob asegura que hay grupos delictivos infiltrados en la Caravana Migrante

Sí estuvo la CNDH

El, señaló que de acuerdo con informes del gobierno de Guatemala hayen la, los cuales están actuando de forma violenta.Afirmó que sin tener ubicados qué grupos son, ya se tienen identificados con nombre y apellido a quienes han actuado de forma violenta, por lo que en colaboración internacional se va a "proceder a que sean detenidos", debido a que son delitos los que están cometiendo, además de que ponen en riego a la población migrante.Navarrete Prida dijo que varios de lospagan a mujeres, niños y adultos mayores para estar en la primera línea a la hora de ingresar a territorio mexicano.El Funcionario federal rechazó nuevamente que la Policía Federal se encuentre armada, por lo que descartó que hayan sido elementos de ésta los causantes del fallecimiento del migrante hondureño, debido a una fractura craneoencefálica, "todavía no se determina el tipo de objeto (que lo causó)".En tanto, por acuerdo de todos los grupos parlamentarios, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado recibirá a integrante de la caravana de migrantes centroamericanos, informó Ricardo Monreal Ávila. El Senador de Morena señaló que la reunión, cuya fecha está por definir, será pública y se llevará a cabo con todos los integrantes de ese órgano de gobierno.Personal de la Comisión Nacional de losque está desplegado en la frontera entreestuvo presente en el operativo donde falleció un migrante, pero nuestra labor no es certificar que los elementos de la Policía Federal no tengan armas, explicó Édgar Corzo Sosa, Quinto Visitador General de laEn entrevista con EL UNIVERSAL, señaló que la Comisión está haciendo la investigación correspondiente sobre la muerte de un ciudadano hondureño.Seguro te interesa: