Ex funcionarios municipales se llevan hasta el iPhone 

Luego de que se difundiera la contratación de más deque durante la pasada administración municipal se adjudicaron a funcionarios, este martes el secretario del ayuntamiento, Sebastián Pérez, señaló que aunque algunos de estos equipos ya fueron regresados, como el de lala mayoría no han sido devueltos por lo que se están rastreando.Manifestó que luego del llamado público que se hizo, algunos funcionarios hicieron entrega de lossin embargo, no precisó la cifra debido a que la información se está cotejando.Con respecto a la información personal de las personas que poseen estos equipos móviles, aseguró que el municipio no hará un mal uso de datos personales.Este lunes, el oficial Mayor del, reveló el episodio 3 de la, donde dio a conocer que la administración pasada41 teléfonos de los 150 planes contratados eran iPhone. Además aseguró que algunos de estos equipos se entregó a personal que no estaba dado de alta en la nómina.