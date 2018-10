La embajada de Francia en México aclaró que el gobierno del presidente Emmanuel Macron sólo proporcionó el contacto de una empresa privada (Navblue), a solicitud del equipo de transición, para elaborar un estudio sobre la viabilidad de la operación del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el aeropuerto militar de Santa Lucía.

Por medio de una nota de prensa, la embajada de Francia en nuestro país señaló que: “el contacto de una empresa privada, especializada en seguridad aérea, se transmitió a las autoridades de transición, a petición de ellas mismas”.

Hoy en su conferencia de prensa para conocer la decisión de cancelar el Aeropuerto de Texcoco, López Obrador dijo que solicitó al gobierno de Francia ayuda para que una empresa de prestigio les presentara un dictamen sobre la compatibilidad de operaciones entre el NAIM y el de Santa Lucía.

“El sábado me visitó el canciller del gobierno francés y me entregó una carta del presidente Macron. Me dice el presidente Macron en un párrafo: ‘La rapidez con la que hemos respondido a sus solicitudes, en especial en el ámbito aéreo, da muestra de hasta qué punto queremos que la intensificación de la relación franco-mexicana sea prioritaria, relación que, deseo, sea ejemplar y llegue a convertirse en una verdadera alianza’”, dijo el presidente electo.