VIDEO. Ante críticas, AMLO pide serenidad y paciencia

“Cuánto ruido. Es una campaña orquestada por quien se siente afectado. Vamos a garantizar las inversiones, los contratos y que no hay nada que temer... Serénense, tranquilícense, se dio un cambio en el país, hay que notificarles, informarles a algunos que ya es otro México y que no voy a ser florero, no estoy de adorno”, comentó el morenista.