Sin Mordaza

A partir de hoy, México ha sufrido un revés como desde hace décadas no lo tenía.Hoy de manera intencional y altanera, el Presidente Electo ha transgredido la confianza de los mexicanos y ha violado el mandato que el Pueblo de México le ha conferido.De manera voluntaria, AMLO ha decidido emprender contra la estabilidad económica del país con una sola idea absurda en su pequeña mente: Soy necio, tengo el poder y voy a poner de rodillas a aquellos que están en contra del Pueblo de México, es decir, voy a ir en contra de las inversiones, del tipo de cambio, del riesgo país, de la estabilidad económica y del desarrollo.¿Cómo decirte el daño que le has hecho a México sin caer en la ofensa y el encono? ¿Cómo decirte lo mucho que afectas a los que gobiernas por sacar la bandera del “Pueblo Sabio”?Antes de ser presidente comienzas tu camino violando el estado de derecho, haciendo una “consulta” fuera de la ley. No mentir, no robar y no traicionar… te acabas de aventar las tres al hilo con tu consulta y tu decisión unilateral de cambiar el aeropuerto.Para terminar acabas diciendo que el poder político no está supeditado al poder económico. En verdad, que ignorante eres Andrés Manuel; en este momento ya deberías de saber que el poder político y el poder económico son simbióticos.Me encantaría decirte libremente lo que pienso de ti y de tus políticas retrogradas, pero prefiero mantener la cordura de una persona de bien.Sin embargo, sí puedo y quiero decirte esto: Andrés Manuel, eres una vergüenza y serás el presidente de México que pasará a la historia como el “Peor de los últimos 200 años”. Y mira que eso ya es mucho decir si te comparamos con Díaz Ordaz y López Portillo.Te aprovechas de la ignorancia y el dolor de las personas, para que con tu dogmatismo latente, saques provecho para lograr tus ideas absurdas, fuera de época y fuera de toda realidad económica actual. Hoy decidiste tirar a la basura $200,000 millones de pesos. Ojalá entendieras cuánto dinero es y cuánto le costó a México tu decisión.Hoy 29 de Noviembre de 2018, tuve llamada de dos clientes. Uno de ellos bajó al 50% la compra anual que hacía conmigo poniendo en duda el presupuesto del siguiente año y el otro la canceló. Son clientes que están en la industria del entretenimiento y la construcción, industrias fundamentales en el desarrollo del país y de la ciudadanía.Hoy pusiste en riesgo el crecimiento de las empresas, pues pones en jaque el desarrollo de los trabajadores poniendo en entredicho su estabilidad y su desarrollo, atentas contra el mismo pueblo al cual alegas proteger.Y… ¿Sabes por qué? Porque la gente formalmente productiva teme lo que saldrá de tu cabeza en los próximos meses y por ello deciden no arriesgar, no invertir y lo peor de todo… deciden no crecer y prefieren detenerse. Estás matando a los entes productivos de este país, cuando lo que deberías de hacer es fomentar su desarrollo.Así de ignorante y retrógrada eres Andrés Manuel, así de vacío.Todos los organismos empresariales, la OCDE, las calificadoras de riesgos, el mercado de valores, las aerolíneas, el tipo de cambio, los bancos y la sociedad civil organizada te lo han dicho de mil y un formas. Te han dicho que estás mal, que hiciste mal tu consulta, que tu decisión es inviable y que vas a afectarnos a todos. Pero no haces caso, pareciera ser que piensas que entre más necio eres, más poder tienes... Esa es la trampa del débil de carácter.No te culpo de todo lo malo que sucede, pero sí te culpo de traer el mal a nuestro país. Eres el cáncer del México moderno.Sé que es dificil, pero piensa en lo siguiente:Eres el personaje que pone a México bajo la lupa del mundo, pues eres el líder que logró que la economía número 14 del planeta sea el hazmereir del mundo desarrollado; eres la antítesis de la estabilidad y el crecimiento por especializarte en ahuyentar las inversiones, y dentro de algunos meses te llevarás el premio mundial del populismo dogmático que se acabó la economía del país emergente más poderoso de América Latina.Eres simplemente el principal detractor y divisor de México.Así, Sin Mordaza...