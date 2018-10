EN PAPEL, MUY BONITO

Diego en Cumbre Automotriz

En el papel no hay Programa de Gobierno al que no se le aplauda. Pero el único reconocimiento, sabe bien el alcalde, que lo tendrá sí cumple con lo que promete, que no fue poco: 25% menos delitos, tres parques urbanos, primera etapa de un tranvía, intervenir 70 colonias en conflicto, y más.La primera ruta de un tranvía, que implicaría una millonaria inversión privada y para lo que hoy no hay ningún proyecto, sólo una idea, nos hace recordar la promesa hace tres años de poner en marcha un programa piloto de “Bici Pública”, que no es nada comparado con lo primero, pero que áun no inicia.El Alcalde retoma otras acciones que hace tres años también se plasmaron, sin resultados, por ejemplo concretar una Planta de Separación de Residuos Sólidos para aprovechar la basura que tiene valor, un programa de tecnologías limpias para ladrilleras, y la reducción de los índices delictivos. Ojalá así sea.El proyecto de instrumentar una Gerencia del Centro Histórico ya está en marcha. El alcaldelo anunció ayer durante la presentación del Programa de Gobierno como un plan que articule las inversiones pública y privada para detonar económicamente esta zona y cuidar el patrimonio histórico.El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en León,, compartió que al frente de la Gerencia está un perfil que ellos propusieron:, quien desde hace dos meses está metida en la chamba. Este puesto depende directamente del Alcalde. A su favor tiene que es cercana a los comerciantes, y en desventaja que no ha trabajado en el sector público.La expectativa es que la Gerencia del Centro Histórico sea gestora con las dependencias públicas para atender todos los temas que impactan en la zona, principalmente: seguridad, ordenamiento, integración, promoción, y “que todos los leoneses nos sintamos orgullos del Centro Histórico”, dijo.El primer insumo con el que ya cuentan es un estudio de mercado sobre lo que el visitante percibe. Lo que sigue es tener un presupuesto detallado de lo que se requiere para empezar a trabajar en un plan. El proyecto inicial son las 24 manzanas fundacionales, pero la intención es llegar a todo el corredor Madero y Centro y a los barrios históricos como El Coecillo, San Juan de Dios, San Miguel y Barrio Arriba, entre otros.Un simple vistazo por el Instituto Municipal de Planeación (Implan) nos enseña que planes sí hay, se cuenta ya con el Plan de Manejo del Centro Histórico, el Plan Maestro de Regeneración del Barrio Arriba, Estrategias de Paisaje Urbano y Operación del Primer Cuadro, Registro del Patrimonio Cultural de la Ciudad Histórico y un Plan Maestro del Corredor Calzada de los Héroes. Ahora a trabajar...A casi un mes de su nombramiento como nueva delegada general del Comité Nacional del PRI para Guanajuato, hoy finalmente será presentadaen la sede del Comité Estatal. La viene a acompañar el secretario de Acción Electoral del CEN del PRI, el chihuahuenseUna de las principales tareas de la enviada del CEN será encaminar el proceso de renovación de la dirigencia estatal que hoy comanda de manera provisional la también diputada localDel arribo de la joven priísta morolense no hay expectativa alguna; hace mucho que los tricolores de casa le perdieron la fe al papel de los enviados del CEN, pues la lista es larga y los resultados nulos. Además pues nadie vendrá a salvar al PRI guanajuatense si ellos mismos no están dispuestos a eso.La leonesa presidenta de la Comisión de Medio Ambiente en San Lázaro,, se reunió ayer con la nombrada porcomo próxima titular de la Semarnat,. La legisladora del Partido Verde escribió que fue una amena charla. “En materia del México sustentable que debemos buscar, habrá siempre comunicación y disposición de trabajo conjunto”.En Aguascalientes el gobernadorparticipó en la Cumbre Nacional de la Industria Automotriz.“Este tipo de reuniones son muy importantes para continuar trabajando con otros estados y potenciar la región, dando certeza a los ciudadanos en materia de desarrollo económico e inversión”, escribió en sus redes. También asistieron sus homólogos de San Luis Potosí, Querétaro y Puebla. En la foto con el gobernadory el secretario de Economía Federal,