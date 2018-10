La Resistencia (Día uno antes del domingo 7 de Julio de 2024)

El primer paso contra las decisiones arbitrarias, ilegales e irracionales como laes unir a la oposición y crear una “Resistencia” inteligente. Una corriente democrática que no vea el muy corto plazo, sino el amanecer del 7 de julio del 2024. Así de importante y trascendente.Ya vivimos el primer error del sexenio y aún no comienza.era el sueño de un México nuevo y abierto, era el planteamiento serio y prolongado de una empresa rentable que beneficiaría a todo el país.La respuesta de echarlo a la basura no tardó. El peso se devalúa el 4 por ciento y Barclays dice que puede llegar a 22 por un dólar.IRRACIONAL. En un día los mexicanos perdimos más de nuestro capital en moneda extranjera que el valor de varios Texcocos.Sólo unapuede luchar contra la arbitrariedad del. Elno puede desestimar la fuerza de las ideas y de la inteligencia colectiva. Porque cualquier mandatario necesita la voluntad, la ilusión y el acompañamiento de la ciudadanía en las decisiones importantes. Si surge un divorcio como el de ayer de todo el sector empresarial con el Presidente electo, lo más seguro es que los capitales voten con los pies. La fuga de capitales ya comenzó. No sabemos cuánto por la violenta devaluación del que será llamado el “lunes negro”.Bien decimos que. La fortaleza de nuestro sector empresarial puede lograr que no se pierda el país.Muchos amigos y familiares preguntan: ¿Qué va a pasar, nos convertiremos en Venezuela? Escucho voces de temor, de incertidumbre. Veneno puro para el Gobierno. La primera víctima de la desastrosaes la ciudadanía que pierde en su capacidad de compra y gana en incertidumbre. La segunda es quien lo decidió.no sabe o no entiende que su capital político es finito. Cuando la gente vaya al mercado o a la gasolinera y vea el efecto de las malas decisiones materializarse en su capacidad de compra, comprenderá lo que fue el “Error de Octubre”.Si deciden quitar el IEPS a la gasolina para bajarla de precio, las finanzas públicas tendrán un boquete que garantizaría el segundo error, el de diciembre. Lo peor, si angustiados losle quitan la autonomía alpara disponer de sus reservas, entonces comenzaría una espiral de muerte económica. Una “barrena invertida” de la que es casi imposible escapar.Por eso tenemos que unirnos en resistencia legítima y auténtica ante la sinrazón, ante la arbitrariedad de quien lastima a México cancelando la obra de infraestructura más importante de nuestras vidas.Un café en Venezuela vale 250 mil bolívares, pronto valdrá un millón y luego ya no habrá referencia ni billetes que puedan comprarlo. Un millón por ciento de inflación anual. Lo que valía un peso en enero hoy cuesta cien mil. Eso no debe suceder nunca en México.Tenemos que crear una Resistencia ante lo que ya vimos, la irracionalidad perversa.Me gustarían leer sus ideas al respecto.