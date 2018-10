Empresarios e industriales

esperan por fin a que esta semana lleguen buenas noticias en relación a los costos de energía eléctrica en México.Esto luego de una veintena de reuniones entre los organismos que integran elque presidey funcionarios de las Secretarías de Hacienda y Energía con directivos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).Las novedades podrían llegar entre hoy y mañana, días en los que se espera concluyan los análisis técnicos realizados porEl mensaje urge conocerlo, pues en algunas zonas de México, de acuerdo con el presidente de la, ya se han registrado los primeros cierres de negocios por la desmedida alza en las tarifas de luz.En el caso de Guanajuato, cada uno de los sectores estratégicos ha levantado la voz y solicitado una solución, incluyendo fabricantes de calzado, proveeduría, agroalimentos y automotriz-autopartes.En las oficinas centrales de lasuman más de, todas son por la misma razón: incrementos desproporcionados en sus recibos de electricidad desde de julio pasado. Se espera que para noviembre y diciembre la situación pueda ser diferente, luego de concluir las Mesas de Trabajo, en donde participaron importantes líderes empresariales del país.Para el titular de la Concanaco, existen condiciones favorables para que la CRE realice en la semana una reducción a las tarifas eléctricas.El incremento recaudatorio por parte de la, aplicado a carburantes, como gasolinas y diésel, puede brindar al Gobierno Federal un mayor margen de maniobra para permitir una reducción en las tarifas eléctricas, apuntó.La noticia que definitivamente no agradó a gran parte de la población y tuvo consecuencia sobre el peso mexicano, fue el resultado de la encuesta nacional sobre en NAIM.Con cerca del 70% de los votos, los ciudadanos decidieron en una consulta impulsada por el, no seguir con la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), una gran obra deCon el 98.18 % de las mesas de votación computadas, más de un 1 millón 67 mil personas participaron en la consulta y solo else decantó por continuar con la construcción del aeropuerto en, que lleva más del 20% de avance de su construcción., así como los líderes de los organismos que integran la cúpula empresarial, ayer en rueda de prensa señalaron que la decisión del Presidente electo genera incertidumbre y un mensaje grave a los inversionistas y los mercados, por lo que rechazaron el resultado, y el método utilizado.En la rueda de prensa realizada ayer en la, el gremio empresarial valoró la participación ciudadana para expresar su decisión, al mismo tiempo que apuntaron que se trató de una encuesta desorganizada, que no ofreció garantías de imparcialidad, certeza y objetividad.Lamentaron que los mensajes del próximo gobierno tiendan a ser de una falta de confianza en contratos firmados y que al final no se cumplen, además de mandar un mensaje de que aquellos proyectos a largo plazo no serán cumplidos.A las voces que desaprobaron las formas, se sumó la del titular de la, que aseguró que López Obrador mintió al decir que la consulta popular relacionada al aeropuerto se apegaría a la ley, situación que al final simplemente no sucedió.A la hora de concluir esta columna elya se ofrecía en ventanilla en, es decir un peso más en tan solo 12 horas, después de decir sí a Santa Lucía y no a Texcoco.De acuerdo con, el resultado de la consulta para conocer el futuro deldebilitó el peso, pues para el mercado es evidencia de la manera en la que el próximo gobierno tomará decisiones.La confirmación de la cancelación del NAIM podría elevar la percepción de riesgo soberano, reduciendo la demanda por instrumentos de deuda del Gobierno federal y generando presiones al alza para el tipo de cambio, compartió la institución bancaria.Asimismo, agregó, se podría ver afectada la inversión fija en México, disminuyendo las expectativas de crecimiento en el corto plazo y el crecimiento económico potencial en el largo plazo.