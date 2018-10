COLUMNA DE BIENESTAR

Autoexploración de glándulas mamarias

¿Qué estudios existen para detectar el cáncer de mama?

¿Cuáles son los tratamientos que existen para el manejo del cáncer de mama?

¿Qué puede hacer para reducir el riesgo de padecer cáncer de mama

Consejos de Salud para esta semana



Dr. Jorge Alejandro Lemus Arias

Especialista en Medicina Interna

[email protected]

https://medicina-interna-pachuca.negocio.site/

En la primera parte sobre este tema, escribí información básica acerca del cáncer de mama, los factores de riesgo y los signos y síntomas más comunes. Es momento de explicar la autoexploración, exploración física por parte de profesionales de la salud, estudios diagnósticos y tratamientos.• Existen varias técnicas para revisar las glándulas mamarias. Todas son buenas y han demostrado evidencia científica en relación al diagnóstico de ciertas enfermedades, incluyendo el cáncer de mama.• Una de las técnicas más sencillas consiste en los siguientes pasos:1. Pararse frente a un espejo, con los hombros rectos y los brazos junto a las caderas. Hay que observar lo siguiente: tamaño y forma de las glándulas mamarias, así como el color y la textura de la piel.2. Levantar los brazos y fijarse en las características mencionadas en el paso 1.3. Observar el tamaño y la textura de la piel que rodea los pezones y prestar atención en salida de líquido de uno o ambos pezones (puede ser transparente, de color lechoso, amarillo o sangre).4. Acostarse y palpar las glándulas mamarias con las manos invertidas, es decir, glándula mamaria izquierda con mano derecha y viceversa. Procure utilizar un tacto firme, suave y pausado con la yema de los dedos. Puede realizar movimientos de arriba hacia abajo y movimientos circulares. Puede empezar del pezón hacia la periferia o viceversa.5. Palpe sus glándulas mamarias estando de pie. Es recomendable mojar la piel porque permite un mejor tacto de las glándulas mamarias.• En el caso de las mujeres, se sugiere realizar la autoexploración durante los días posteriores a su período menstrual, que es cuando las glándulas mamarias tienen menor probabilidad de estar inflamadas o sensibles. Si Usted ya no menstrúa, elija un día que sea fácil de recordar, por ejemplo, el primero o el último día del mes.• Estudios genéticos.• Autoexploración.• Exploración física por un profesional de salud.• Mamografía. Es una radiografía de las glándulas mamarias. Se considera el mejor método para la detección de cáncer de mama en etapas iniciales.• Ultrasonido de glándulas mamarias. Una máquina que usa ondas de sonido para producir imágenes detalladas de áreas dentro de la glándula mamaria. Es poco invasivo y no es doloroso.• Imagen por resonancia magnética. En esta prueba se utilizan imanes y ondas de radio para producir fotografías de las glándulas mamarias.• Biopsia de glándula mamaria. Esta es una prueba en la que se extirpa un poco de tejido o se saca líquido de la glándula mamaria para que un especialista pueda estudiar las células a través de un microscopio.• Estudios adicionales.El Grupo de Trabajo sobre Servicios Preventivos de los Estados Unidos recomienda que las mujeres entre 50 y 74 años de edad, que tengan un riesgo promedio de cáncer de mama, se hagan una mamografía cada dos años.Las mujeres entre 40 y 49 años de edad deben hablar con su médico u otro profesional de la salud sobre cuándo deberían comenzar a hacerse mamografías y con qué frecuencia. Es necesario evaluar los riesgos y beneficios de las pruebas de diagnóstico, tomando en cuenta los antecedentes personales de cada paciente (herencia, antecedentes específicos de la mujer, enfermedades acompañantes, métodos anticonceptivos, tratamientos utilizados, hábitos de vida, entre otros).El tratamiento se define a través de un Plan diseñado en base a las necesidades de cada paciente. Para esto es necesario tomar en cuenta los antecedentes de cada paciente, así como sus hábitos de vida. Algunos pacientes reciben más de un tipo de los siguientes tratamientos:• Cirugía. Es una operación que permite retirar el tejido de la glándula mamaria que tiene cáncer.• Quimioterapia. Es un tratamiento que utiliza medicamentos especiales para reducir o eliminar las células que producen el cáncer.• Terapia hormonal. Es un tratamiento que “impide” que las células productoras de cáncer “obtengan” las hormonas que necesitan para “crecer”.• Terapia biológica. Utiliza el sistema de defensa del cuerpo para combatir las células que producen cáncer o controlar efectos no deseados por otros tratamientos.• Radioterapia. Utiliza rayos de alta tecnología (parecidos a los rayos X) para eliminar las células que producen el cáncer.Usted puede reducir el riesgo de cáncer de mama al tomar decisiones que fomenten buenos hábitos de vida:• Mantenga un peso saludable y coma sano. La dieta es responsables del 30 a 40% de todos los tipos de cáncer.• Realice ejercicio con regularidad.• Manténgase alejado del tabaco.• Modere el consumo del alcohol.• Consulte a su médico para conocer los riesgos y beneficios de las terapias de reemplazo hormonal y los anticonceptivos orales.• Ofrezca lactancia materna, por lo menos más de 3 meses.• Si Usted tiene antecedentes en la familia de cáncer de mama o algún otro tipo de cáncer, platique con su médico para conocer otras maneras de reducir los riesgos.El padecer alguno de estos signos y síntomas requiere un protocolo de investigación completo e inmediato para investigar la causa.1)Lo importante es que tenga un orden y adquiera el hábito de realizarlo de manera frecuente, de preferencia una vez al mes.2)Comer bien y hacer ejercicio con regularidad permiten adoptar un estilo de vida saludable.Les agradezco por sus comentarios y sugerencias sobre temas a exponer, que con gusto estaré tomando en cuenta para futuras publicaciones.Estoy a sus órdenes.