En el marco de las celebraciones a nuestros muertos, quiero rendir tributo a algunas grandes figuras de la música que nos dejaron desde el Día de Muertos anterior hasta lo que va de este año.



Así, en orden cronológico, hay que mencionar primero la pérdida del ídolo del rock, Malcolm Young, guitarrista, compositor y productor discográfico escocés, conocido por haber sido fundador, guitarrista rítmico y corista de la popular banda australiana AC/DC. Compositor de grandes éxitos como Highway to Hell y Back in Black, fue el principal responsable del sonido de la banda y letrista de la gran mayoría de sus canciones, hasta 2014, año en el que anuncia su retiro profesional por complicaciones de salud; más tarde la familia confirmó que padecía demencia. Finalmente, el 18 de noviembre de 2017, falleció a los 64 años de edad.



Apenas empezando 2018, perdimos a Dolores O’Riordan, cantante y compositora irlandesa, mundialmente famosa por haber sido la vocalista de la banda de rock The Cranberries, con quienes cosechó grandes éxitos como Zombie, Linger, Animal Instinct y Just my Imagination, entre muchos otros. Falleció repentinamente el 15 de enero de 2018, a los 46 años, en Londres, donde se encontraba en sesiones de grabación para una nueva versión de Zombie junto con la banda estadounidense de metal Bad Wolves. No fue hasta el 6 de septiembre que se anunció que la causa de su fallecimiento fue accidental por ahogamiento en la bañera del hotel donde se hospedaba, tras haber ingerido una gran cantidad de alcohol.



El 20 de abril perdimos a Tim Bergling mejor conocido por su nombre artístico Avicii, fue un DJ, productor y remezclador sueco, creador de algunos de los éxitos de la última década tales como, Broken Arrows, Fade Into Darkness, Wake Me Up y Levels. Su repentina muerte a la corta edad de 28 años causó conmoción entre sus seguidores y en la industria musical en general. Desde 2017, su salud se había deteriorado y se le diagnosticó pancreatitis aguda a causa del consumo excesivo de alcohol, así que dejó de hacer presentaciones en vivo desde entonces. Al principio su deceso se asoció a dicha enfermedad, sin embargo, días más tarde se dio a conocer que el artista se había suicidado.



Para concluir, este 2018 también perdimos a la Reina del Soul, Aretha Franklin, quien fuera una cantante estadounidense de soul, R&B y góspel, y considerada como una de las máximas exponentes del género, además de una de las artistas más influyentes en la música contemporánea; fue una gran defensora de los derechos raciales y la liberación femenina en Estados Unidos y la primera mujer en ingresar en el Rock n’ Roll Hall of Fame. Falleció el 16 de agosto a los 76 años, a causa de un cáncer de páncreas contra el que luchaba desde hacía años.



Sin duda se nos fueron grandes talentos que extrañaremos, pero que seguirán vivos a través de sus canciones por muchas generaciones más.



