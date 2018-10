2018-10-31 13:45:41 | REDACCIÓN

La página oficial de la Copa MX hizo un recuento de las finales del Torneo Apertura desde su creación.

El trofeo se entrega esta noche a Rayados o Celestes.



Fue en el Torneo Apertura 2012 que regresó esta competencia. Hoy se disputa la final entre Rayados del Monterrey y la Máquina del Cruz Azul.

Chivas ya ganó en dos ocasiones el torneo y es el único club con ese logro hasta el momento.



Acá la recapitulación que hace el portal de la lacopamx.net



DESDE EL MANCHÓN PENAL

Los Dorados de Sinaloa fueron los primeros campeones derrotando a los Correcaminos FC. En esta Gran Final con equipos del ASCENSO Bancomer MX hubo espectáculo de principio a fin, tanto que el monarca se definió en tanda de penaltis.



El gran héroe se llamó Alfredo Fraustro. El arquero se hizo protagonista por su talento en la portería, además de anotar el penal definitivo para que los sinaloenses levantaran el título.



LA MÁQUINA VOLVIÓ A PITAR

Otra de las finales que marcaron época para este torneo, fue donde Cruz Azul alzó la copa en el Clausura 2013. El equipo dirigido en aquel entonces por Guillermo Vázquez, sanó heridas al poder coronarse en la COPA MX. Venció al Atlante en penales; el marcador en el tiempo reglamentario fue de cero goles.



CARDÍACO CAMPEONATO

Monarcas Morelia se coronó en un partido con muchos goles. Ambas escuadras fueron partícipes de un encuentro épico; no bajaron los brazos en ningún momento. Caía gol tras gol, agregándole un sabor especial a la Gran Final del Apertura 2013.

En el encuentro no hubo ganador, el marcador fue un empate a tres anotaciones. Todo se definió en penales; el equipo dirigido por Carlos Bustos sacó la casta desde el manchón penal para darle a Morelia una alegría.



GARRA TIGRE

El cuadro de Ricardo Ferretti quería seguir ganando títulos. Por ello, ganar la Gran Final de la COPA MX Clausura 2014 debía ser obligación. Enfrente, tenían a Alebrijes de Oaxaca, un equipo del Circuito de Plata que había sorprendido a muchos.

Tigres logró derrotar a los oaxaqueños tres goles por cero. Los universitarios gozaron un campeonato más, aunque el primero en Copa en la era Ferretti.



TARDE QUE TEMPRANO

Pedro Caixinha probó las mieles de un campeonato con Santos. El primero en México, el que sabe a gloria después de mucho esfuerzo e implementaciones de ideologías. Los Guerreros en la Gran Final del Apertura 2014 derrotaron a Club Puebla en tanda de penales; con un marcador de cuatro goles por dos.



REVANCHA POBLANA

Un torneo más tarde (Clausura 2015) vendría la recompensa al esfuerzo para los poblanos de la mano de José Guadalupe Cruz. El Puebla se coronaría campeón ante las Chivas.

El partido terminó con un marcador de cuatro goles por dos para La Franja.



¡QUÉ VIVA EL PASTOR!

Matías Almeyda llegó para quedarse. Regresó al protagonismo a las Chivas Rayadas del Guadalajara al darle un trofeo a la institución rojiblanca en tiempos de adversidad; ganar la COPA MX del Apertura 2015 vistió su llegada.

Tras un intenso partido en el Nou Camp contra León, los tapatíos se impusieron un gol por cero al cuadro dirigido en ese entonces por Juan Pizzi. Oswaldo Alanís se convirtió en el héroe al minuto 70 con un cabezazo que venció a William Yarbrough.



TIBU GOLEADOR

Tiburones Rojos sorprendió a muchos, se bañó en gloria en el Puerto. Derrotó cuatro goles por uno a los Rayos del Necaxa. Su poderío ofensivo le dio para adjudicarse la corona del Clausura 2016.

El primero en anotar fue Hugo Cid, posteriormente, Jesús Paganoni y Julio Furch también marcaron. Este último se puso la capa de héroe al marcar en dos ocasiones.



EUFORIA QUERETANA

Los Gallos ganaron el primer título de su historia ante un grande, como lo es el Club Guadalajara. Tiago Volpi vivió momentos agrandados; fue el hombre espectáculo, no sólo por sus atajadas, sino por anotar uno de los penaltis que definieron el campeonato.



El arquero encaró, dándole sabor a un partido que era suyo desde el principio; no dejó que le anotaran en tiempo regular. Sus intervenciones fueron cruciales para impedir otro campeonato de los jaliscienses. La ciudad de Querétaro ovacionó al cancerbero brasileño por darles lo más preciado en el futbol: Un campeonato.



¡LA PARÓ JIMÉNEZ!

Matías Almeyda tuvo revancha tras perder la Gran Final de la COPA MX Apertura 2016 en Querétaro. Quedó campeón ante Monarcas Morelia para formar una temporada redonda, donde además de ganar este certamen, también logró adjudicarse la LIGA Bancomer MX para lograr el doblete.



Las Chivas realizaron una hazaña; habían pasado años para que un equipo tuviera los dos torneos en el bolsillo. La Gran Final de la COPA MX Clausura 2017 tuvo que irse hasta la tanda de penaltis; en tiempo reglamentario no se hicieron daño.



Miguel Jiménez, un portero que se ganó el puesto en aquel torneo, fue el “salvador” absoluto del Guadalajara; atajó tres penaltis. A pesar de las críticas, Jiménez fue el hombre del partido, el que pudo darle a Chivas otra alegría.



UN ALIVIO AL BBVA

Después de perder la Gran Final de LIGA Bancomer MX ante Tigres, Rayados necesitaba un suspiro. Algún logro para que su afición volviera a creer en Antonio Mohamed y sus pupilos.

El BBVA Bancomer sintió lo que es levantar un trofeo ante un rival que también hirió en el pasado como lo es Pachuca. El marcador fue de un gol por cero a favor del Monterrey.



NECAXA LEVANTÓ EL TROFEO

Los Rayos eran dirigidos por Ignacio Ambriz, enfrentaron a Toluca en la gran final. El Estadio Victoria fue la sede. El partido fue muy parejo, las ocasiones de gol fueron escasas, pero un autogol de Santiago García definió el título a favor de los hidrocálidos.

Necaxa levantó el trofeo de la COPA MX, Clausura 2018.





Este miércoles se juega la final y el equipo ganador igualará a Chivas con dos títulos de Copa. La cita es a las 20:36 horas en el Estadio BBVA Bancomer.