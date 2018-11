2018-10-31 17:00:03 | CÉSAR LUIS MERLO | @clmerlo

El presidente de los Xolos se niega a pagar los casi 10 millones de pesos que la FIFA ordenó cubrirle al Chacho Coudet

Jorge Hank en la presentación de Eduardo Coudet con Xolos, en 2017. Foto: MexSport



Eduardo Coudet y los Xolos de Tijuana aún tienen historia para contar. Jorge Hank, presidente del cuadro fronterizo, confirmó que apelará ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), luego de que la FIFA lo condenará a pagarla 485 mil dólares a su exentrenador.

El conflicto se dio luego de que Hank despidiera a Coudet al final del año pasado, debido a los malos resultados. Ya en 2018, Coudet demandó a Xolos ante la FIFA, reclamando que no le pagaron el resto de su contrato, y recién este miércoles el organismo mundial le dio la razón.



En entrevista exclusiva con Súper Deportivo, Jorge Alberto Hank Insunza, presidente de los Xolos, dio su versión ante el conflicto con el Chacho Coudet y aunque trató de mantener un tono conciliador, adelantó que reclamará la decisión de la FIFA.

"Lo que yo arreglé con Chacho era que íbamos a pagarle (el resto de su contrato) en dos cuotas, pero él me dijo que hasta marzo (de 2018) no iba a trabajar y por ende yo le dije que me parecía perfecto, que la segunda cuota, que es la de enero, febrero y marzo, si conseguía trabajo obviamente no la íbamos a pagar porque no corresponde pagar doble", narró Hank.

Ese acuerdo se dio en octubre de 2017, pero en diciembre del mismo año, Coudet aceptó dirigir al Racing de Avellaneda, en el que se mantiene. Ese acuerdo con los argentinos, según la versión de Hank, lo exhimiría de pagarle el resto del contrato de Coudet.

"Eso no lo puse en el contrato porque fue de palabra, pero como buen hombre que soy, me gusta respetar la palabra y para mí la palabra vale más que cualquier cosa y por eso vamos a apelar este fallo de FIFA ante el TAS y voy a llevar el caso hasta las últimas consecunecias, poque más allá de que tengo una amistad y una muy buena relación con Chacho, a mí lo que me interesa es que se respete la palabra y lo que hemos acordado con él", añadió el directivo.