Laura Bozzo 'explota' contra Irina Baeva y la llama 'descerebrada'

Se expone a infidelidad, asegura



“Una pobrecita descerebrada, que tendrá mucho por acá y por todos lados, pero de aquí muy poco (…) La mujer que se mete en una relación sabiendo que el hombre tiene una relación, que está durmiendo con otra persona, se expone a que el día de mañana le hagan lo mismo”



“La otra será muy linda, gran modelo, lo que tú quieres; pero las neuronas de mi Geraldine no las tiene. Arriba Geraldine. Es muy linda, mucho c**o, mucha t**a, pero al final eso se cae, lo que vale es lo que tienes en el cerebro (…) Durará lo que dure la calentura, aunque a veces se prolonga la calentura y la cosa se va a la chin***a”

Baeva celebró su cumpleaños 26 el 25 de octubre pero no se vio a Gabriel Soto en la celebración que mostró en su cuenta de Instagram. Imágenes tomadas de Google.

Irina Baeva ha sido el rostro de la polémica en las últimas semanas; su romance con Gabriel Soto la puso en el ojo del huracán y usuarios 'de manera anónima' le han escrito comentarios directamente de odio, que ella misma ha denunciado.Fue señalada como la tercera en discordia pues ella y Soto comenzaron la relación cuando él estaba casado con Geraldine Bazán.Pero los insultos de los usuarios no son lo único; la conductora Laura Bozzo la atacó en entrevista con Univision y la llamó 'descerebrada'.La conductora no paró ahí, y dijo que para ella Irina no es una dama pues una mujer que hace eso le produce "asco".Como relata Las Estrellas, dijo que apoya a Geraldine Bazán y que la defenderá; en una ocasión anterior dijo que el romance de la modelo y actriz rusa con Gabriel Soto es sólo pasajero.