Jueves 1

La Dama de Negro

Del 1 al 3 de noviembre

Festival Estrellas de Luz

Sábado 3

QBO en concierto

Sábado 3

The Horror Party

Martes 6

Roberto Carlos

Jueves 8

Cumbiancherísimo

Domingo 11

Calexico

Martes 13

Deep Purple

Viernes 16

Armando Palomas

Del 16 al 19 de noviembre

Festival Internacional del Globo

Viernes 16

Hombres G y Enanitos Verdes

Sábado 17

Quiet Riot

Sábado 17

Pedrina

Viernes 23

Sabino

Sábado 24

Dread Mar I

Lugar: Teatro Manuel DobladoHora: 7 y 9:30 de la nocheCostos: $250 a $500 en la taquilla del Teatro Manuel DobladoLa Dama de Negro provocará que los asistentes 'arañen' la butacas del teatro. La obra de Susan Hill vuelve para asustar a los leoneses antes del tradicional Día de Muertos. Odiseo Bichir y Rafael Perrín contarán la historia de Arthur Kipps, un hombre que vive esta historia de terror, y que por casi dos horas hará gritar e inquietarse a los asistentes.Lugar: Parque ExploraHora: Acceso, 2 de la tarde. Conciertos a partir de las 7 de la noche.Costo: $30 (Si lo compras de 2 de la tarde a 6:59 de la noche) y $50 (Si lo compras a partir de las 7 de la noche) en taquilla del Parque Explora.La segunda edición del Festival Estrellas de Luz promete diversión mientras preserva las tradición del Día de Muertos en León, con baile, gastronomía y música de Paty Cantú. El evento se distribuirá en distintas áreas: gastronomía, comercial, picnic, Foro lucha, Foro Eduvijes (cuentacuentos), Foro Jazzinta (música tradicional), Foro Pancracia (panteón temático), Foro Calletana (estatuas vivientes), Calle y Valle de los muertos. Los conciertos comenzarán a las 9 de la noche, el primer día tocarán: Rey Pila, Little Jesus y Clubz; el segundo Paty Cantú y el sábado 3 por un Mariachi Sinfónico.Lugar: Maybach Concert HallHora: 8 de la nocheCostos: $150 a $200 en la taquilla del bar.La banda celebra 15 años de la salida de su primer disco y ahora, con Inmortal, la celebración será doble, pues darán un repaso por toda su historia musical. Hay opción de Meet and Greet a un costo de 300 pesos, que incluye un disco. Como telonero estará Jesuso, un cantautor que se encuentra en promoción de su más reciente sencillo “Hoy.Lugar: TestarossaHora: 9 de la nocheSin costoLa fiesta de disfraces organizada por Testarossa será la más divertida en el corazón de León. Elige tu mejor disfraz porque premiarán a los más chidos en esta noche al ritmo de los Dj's: POLO AMDUSCIA, GUSTAVO CID ( CID ROJECT ), PODRIX, ZIGGY BASTARDUST, NEKRO DE VIL y con mounstrosos temas underground de los ochenta.Lugar: PoliforumHora: 9 de la nocheCostos: $575 a $2 mil 875 en www.eticket.mxSu regreso parecía imposible, pero gracias a su amor por México, confirmó una visita más. ¿El motivo?, la salida de su primer álbum “Amor sin límite” que contiene canciones inéditas después de 25 años de no entrar al estudio. Tras dos años de ausencia, Roberto presentará “Emociones” su última gira, en la que no sólo brindará amor, sino un recorrido por toda su carrera en dos horas. El famoso adelantará el festejo por sus 60 años de carrera, una que aglutina 106 álbumes de estudio y un "Primera Fila".Lugar: Plaza FundadoresHora: 7 de la nocheSin costoComo parte del Festival Internacional de Arte Contemporáneo, la conjuncion de ritmos bailables con música electrónica se presentarán en un concierto para todo público, en el que participan tres de los más importantes expositores del género denominado "Sonidero": Tropikal Forever, Sonido Gallo Negro y Grupo Kual ?.Lugar: Teatro María GreverHora: 5 de la tardeCosto: $120 en taquilla del Teatro Manuel Doblado o en TicketmasterComo parte del Festival Internacional de Arte Contemporáneo, la banda de folk indie de Tucson, Arizona, conformada por Joey Burns (voz y guitarra) y John Convertino (batería); harán un repaso por sus nueve álbumes de estudio, desde “Spoke” (1997) hasta “The thread that keeps us” (2018), en el que reflexionan sobre el actual ambiente político que se vive Estados Unidos.Lugar: PoliforumHora: 9 de la nocheCostos: $500 a $2 mil en Hotel Holiday Inn Plaza Mayor y ticketshop.boletos.redticket.com.mxLa legendaria banda británica de heavy metal hará escala en León con su gira de despedida. Poliforum será la sede de esta cita rockera en la que sonarán clásicos como “Smoke on the water”, “Highway star”, “Hush hush” y “Perfect strangers”, entre muchos otros. Ian Gillan (voz), Roger Glover (bajo), Steve Morse (guitarra) y Don Airey (teclados) se presentaron por primera vez en León en mayo de 2015, noche en la que hicieron vibrar a miles de personas con sus eléctricos acordes. La banda también presentará canciones de su más reciente disco "Infinite", vigésimo álbum de estudio de su carrera lanzado en abril de 2017. Como telonero estará la banda sueca In Flames.Lugar: Maybach Concert HallHora: 10 de la nocheCostos: $300 a $400 en la taquilla del bar“Gracias por sus aplausos” es el nombre que recibe el disco que el hidrocálido grabará en León, totalmente en vivo. La historia de Palomas con León es extensa, por lo que a manera de homenaje, realiza este material, previo a lo que ha anunciado, es su retiro de los escenarios. Un mes después, Palomas estará de vuelta, como parte del cartel del Festival Tecate Bajío, pero esta actuación será única, pues la compartirá con sus fans de hueso colorado.Lugar: Parque MetropolitanoHora: 8 de la nocheCosto: $110 en la taquilla del parque, en el OXXO o en Superboletos.comLas noches mágicas tendrán un cierre espectacular no sólo con parte de los 200 globos iluminados, sino con el banquete musical que en esta edición estará llena de reggaeeton, cumbia y electrónica. La primera noche será de los CNCO, la banda juvenil apadrinada por Ricky Martin que hace un año se presentó en la ciudad y fue el furor de los jóvenes. Presentarán su clásico “Reggaeton Lento” el tema que los posicionó en redes sociales. El segundo día será de Galantis y Deorro, los exponentes de la música electrónica, y favoritos de los millenials. El tercer día será de Los Ángeles Azules, pero esta ocasión, acompañados de Orquesta Sinfónica: “17 años”, “Niña Mujer”, “Cómo te voy a olvidar”, son algunas de las clásicas que tocarán ante los miles de asistentes al FIG.Lugar: PoliforumHora: 9 de la nocheCostos: $913 a $2,167 en Holiday Inn (Plaza del Zapato) y www.ticketone.mx“Huevos Revueltos” es el nombre de la gira que hará parada en León, la cual será dinámica y muy divertida. “Voy a pasármelo bien”, “El ataque de las chicas cocodrilo”, “Te quiero”, “Devuélveme a mi chica”, “Suéltate el pelo”, “Lamento boliviano”, “La muralla verde”, “Mil horas”, “Guitarras blancas” y “Luz de día” son algunas de las muchas canciones que sonarán esa noche y que se han convertido en clásicos del rock en español. El concierto tendrá una duración aproximada de 3 horas, pues ambos grupos interpretarán “juntos y revueltos” sobre el escenario absolutamente todos sus éxitos.Lugar: Domo de la FeriaHora: 7 de la tardeCostos: $728 a $448 en la taquilla del Domo y superboletos.comLa banda mas representativa del Heavy Metal y de toda esa actitud se presenta en León. Con un repertorio formado por rolas como: “Bang your head”, “Come on feel the noise”, “Mama we are all crezy now”, “Party all night” y muchas mas, Frankie Banali, Chuck Wright, Alex Grossi y James Durbin te harán sacudir tu cabeza en el evento metalero del año. Los acompañarán: Luzbel, Sur 16, Interpuesto y las chicas de Paradise Kitty.Lugar: Foro RoswellHora: 9 de la nocheCosto: $110 en la taquilla del barLa artista colombiana presenta su primer disco, con el nombre de la gira “Prisma Tour”. Su pop alternativo está dando de qué hablar en Latinoamérica, por lo que tomó sus maletas para visitar todas y cada una de las plazas donde su música está sonando. No te puedes perder el estreno de esta artista, que es parte de la avanzada de pop colombiano.Lugar: Foro RoswellHora: 9 de la nocheCostos: $200 a $450 en la taquilla del barLa llamada Universidad del Sab Hop (por la alusión al hip-hop), llega completa a León. Sabino es un rapero elocuente, que es gracioso sin hacerse el chistoso, que no teme explorar y está abierto a colaboraciones. Su estilo lo ha hecho merecedor de escenarios como el Vive Latino, en donde se ganó el respeto de sus críticos. Estará aquí para dar cátedra completa de sus rimas y su irreverente forma de combinar al música y la lírica.Lugar: Velaria de la FeriaHora: 9 de la nocheCostos: $310 a $450 en superboletos.comApenas se anunció su concierto en León, y Dread Mar I provocó preguntas y muchos likes en redes sociales. La velaria de la feria resonará con rolas como: “Vuela Alto”, “Árbol sin hojas”, “Más allá de tus ojos”, así como su popular cover de Juan Gabriel “Así fue”. Con el argentino, estarán como teloneros otros talentos, que se anunciarán en próximos días.