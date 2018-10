Jimena Gallego. FOTO: Tomada de Google.

Señalan desinformación y 'se van' del programa

Adamari López llevaría dos semanas hospitalizada tras la complicación de una condición respiratoria; la conductora tuvo incluso que ausentarse del programa Un Nuevo Día, cosa que preocupó a sus fans.La puertorriqueña fue reemplazada por otra conductora y los fans no están muy de acuerdo; Jimena Gallego, ex conductora de Cuéntamelo ya! y Pequeños Gigantes está en el lugar de Adamari y no ha sido recibida del todo bien.Usuarios incluso han amenazado con dejar de ver el programa y ver Despierta América; al parecer no les gustó tanto que el lugar de López fuera ocupado tan rápido.En el perfil de Instagram de Toni Costa,esposo de Adamari, la gente pregunta por la salud de ella y algunos dicen que la desinformación está provocando que el público esté en alerta y angustiado. Dichos mensajes no han recibido respuesta.La rubia tuvo una incursión en el mundo musical e incluso grabó discos de estudio pero ahora está de lleno metida en la conducción televisiva.“Rashell and sorry me fui a Despierta América, que Ada se mejore no es lo mismo”, escribió una usuaria. Otros piden que se explique qué tiene "Ada".