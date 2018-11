Los pasos que debes seguir cuando fallece un familiar

Los mexicanos ahorramos poco, prevemos poco y dejamos lospara el último lugar. Sólo el 2% de la población en México, o menos,un índice muy bajo considerando a países como España, que tiene una cultura de la previsión funeraria del 55%.Según datos, de lasdurante, sólocon unde previsiónDel total de los fallecidos, cuyos familiares tuvieron que contratar un servicio funerario de forma inmediata, se estima que cerca del 40% pasó sus últimas horas de vida en compañía de sus seres queridos en su domicilio. Esta situación implicaAnte una partida inesperada en casa, Gayosso comparte las siguientes recomendaciones.Si un ser querido fallece en el domicilio, el primer paso y el más importante es llamar inmediatamente a un médico para que realice elcorrespondiente. Es el documento legal oficial que acredita el fallecimiento de la persona y que es necesario para cualquier trámite posterior.Si la muerte fue por causas naturales, no es necesario dar aviso a la Policía, ya que de volverse una muerte accidental puede convertirse en un proceso en el Ministerio Público y posteriormente en el Servicio Médico Forense (Semefo).Revisa que elque te entreguen cuente con la identidad del médico que expide el documento y especifique las circunstancias del deceso, así como la correcta identidad de la persona que falleció, es decir, que no haya errores en los nombres ni apellidos.Gestiona a través de la agencia, o directamente en elelTe solicitarán elOrganiza una(hijos, tíos, hermanos, primos y amigos) y deja en manos de un experto elDelega actividades específicas. Por ejemplo, una tía o una hija podrían encargarse del cambio de ropa favorito del ser querido. O un amigo cercano de imprimir una foto y enmarcarla.Informar del lamentable suceso a todos los miembros de la familia es preferible que la realice un miembro no tan cercano a la persona fallecida.