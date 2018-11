Pelean por Contraloría 4 'cartuchos quemados'

Cierre de convocatoria



“Hasta este momento son las personas que se han registrado, pero la convocatoria para registro se vence mañana a las tres de la tarde”, dijo.

“De las ocho (a.m.) a las tres de la tarde, cualquier persona que tenga interés se puede registrar. En este momento todavía está abierto. Han solicitado algunas constancias, pero hasta que no traigan todos los documentos se podrá determinar si tienen interés o no”.

Solamente ex funcionarios afines ase han inscrito a la convocatoria para llegar a lade Celaya.El primero fue el ex secretario del Ayuntamiento,, quien fungió en el cargo durante el gobierno del ex alcalde,También busca el cargoquien tomó protesta como encargada de despacho el pasado 10 de octubre. Asimismo, Rubén Guerrero Merino, regidor de la fracción priísta durante la administración del ex presidente municipal, Ismael Pérez Ordaz, quiere llegar al cargo.Hasta el momento el último que busca llegar al dirigir la Contraloría Municipal es, quien estuvo en el cargo de contralor en el trienio del la ex alcaldesa. Además, fue titular de la Tesorería con el también ex presidente municipal,, entre 2000 y 2013.El secretario del Ayuntamiento,dio a conocer que este jueves a las tres de la tarde quedará cerrada la convocatoria.Los perfiles serán turnados a lapara suy entregar una resolución a la alcaldesa, Elvira Paniagua.