“Estoy con la frente en alto. Por ahí algunos medios de comunicación están comentando que traigo orden de aprehensión, es una mentira, es una falsedad. Estoy aquí, he estado saliendo; hace rato fui al dentista, al mercado, aquí voy a estar como siempre lo he dicho”, asegura el ex alcalde en el video.

Solicitó amparo



“Yo daré siempre la cara. Quiero decirles que es una falsedad, una vez más decirle a los medios de comunicación que se informen primero bien, antes de tomar cualquier nota, que lo investiguen bien”.

En undifundido a través de, el, desmintió que exista una orden de aprehensión en su contra y dijo estar limpio de cualquier delito.Desde la base de operaciones de su empresa de transporte, en donde también tiene su domicilio particular, Estefanía Monroyy disfrutando de la vida yEl ex funcionario pidió a los medios informativos a que investiguen bien, pese a que existen documentos que avalan el amparo solicitado por Hugo Estefanía Monroy ante un juez de distrito.Ayerque presuntamenteen donde se relata que desde el, hombres que dijeron ser policías ministeriales pero que al no encontrarse se retiraron y esto ocurrió también elEn el relato se establece que fueron los supuestos ministeriales quienes solicitaron la presencia de Hugo Estefanía para rendir una declaración sin mencionar a que caso o a que investigación se refiere, todavía se desconoce bajo que cargo y en que investigación supuestamente se le involucra.

ESTÁN LEYENDO:

+Destaca Guanajuato… en homicidios de mujeres

+Es sector automotriz imán de mano de obra en Guanajuato

+Hombres armados irrumpen en casa, buscan a hombre y lo acribillan

+Con manos atadas a la espalda encontraron cuerpo en Villagrán

ESTÁN VIENDO: