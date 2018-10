Afecta magna



“No pasa nada, el abasto está resguardado para la ciudad, no hay escasez de combustible”, aseguró Díaz Tenopala.

Altera robo de combustible suministro que llega a terminal de Pemex en León

No hubo gasolina regular



“Ayer un señor llegó aquí y nos dijo que venía desde San Juan Bosco, comentó que visitó varias (gasolineras) y no tenían en ninguna de la regular o Magna, que nada más nosotros”, dijo un empleado de la estación ubicada en el bulevar Adolfo López Mateos casi esquina con Pradera.



Propietarios de franquicias que prefirieron reservar su identidad, señalaron que “Pemex trae un desfase de programa, está regulando ciertos procedimientos a los franquicitarios, nos están surtiendo lo que tienen, y según lo que nos dicen, tratan de evitar más robo por parte de huachicoleros con tomas clandestinas”.

Tomas clandestinas



Ángel Carlos Díaz Tenopala, de la Organización Petrolera del Bajío, confirmó que “normalmente en esta época Pemex realiza mantenimiento en ciertas líneas de producción en Salamanca, y también hay un problema de lo que sucede con la ordeña de ductos”.

Si no hay gasolina en una, puede encontrar en otra



Aunque aseguró que “no pasa anda, no hay escasez de combustible, habrá algunas estaciones que vamos a sufrir por paros de cuatro o cinco horas de falta de combustible, pero vamos a surtir a la población. Puedo asegurar que si en una estación no encuentra, en un perímetro de tres kilómetros pueden encontrar otra donde sí haya”.

Pega alza al bolsillo

En el caso de la Premium se ofrece entre 17.84 y 22.25 pesos.

