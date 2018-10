Toman puente vacacional empleados del Poder Ejecutivo en Hidalgo

Los servidores públicos del Poder Ejecutivo de Hidalgo no laboraránde noviembre de 2018, de acuerdo con una circular emitida por la Oficialía Mayor que preside Martiniano Vega Orozco.La información signada por dicha dependencia gubernamental indica queque integran las secretarías y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), suspenderán labores.Lo mismo ocurrirá con los servidores públicos de confianza de las dependencias ya enunciadas, según la circular número 35 de la Oficialía Mayor.Lo anterior, de acuerdo al artículo 46, fracción I de las Condiciones Generales de Trabajo delLos próximos 1 y 2 de noviembre fueron declarados como no laborables para los trabajadores de la, acuerdo que contiene el Periódico Oficial de la entidad.A través del conveniose acordó que tanto jueves como viernes, los empleados de la ASEH no acudirían a sus centros de trabajo.Lo anterior, derivado de ladel estado, que indica que la ASEH es un órgano que tiene autonomía para “decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones”.Los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores altampoco laborarán los dos primeros días de noviembre.A través de una circular con fecha del, el SUTSMP informó a sus agremiados que el jueves 1 y viernes 2 de noviembre será “descanso obligatorio con goce de salario”.Esto, con fundamento en el artículo 33 de las CSin embargo, aquellos agremiados que por la condición de su departamento tengan que trabajar