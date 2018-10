Irregularidades en múltiples contratos

"Derivado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, la ASF reporta recuperaciones operadas que ascienden a 8 mil 906.7 millones de pesos, con corte al mes de mayo de 2018, y que a mayo de 2018 aún falta aclarar 103 mil 377 millones de pesos... por lo que no existen elementos suficientes para aprobar la Cuenta Pública de 2016", concluye el dictamen aprobado.

Pendientes en todos los niveles

"Lo anterior significa que, para el Gobierno federal, incluyendo los tres Poderes y los Órganos Constitucionales Autónomos, el monto pendiente asciende a 13 mil 810 millones de pesos", dice el documento.

Lade lareprobó ayer lade 2016, porque siguen sin comprobarse 103 mil 377 millones de pesos.Por primera vez en lo que va de la administración de, mañana se pondrán a debate del pleno los resultados del gasto ejercido, pues en las dos anteriores legislaturas elimpidió la discusión de lasEl proyecto de dictamen que presentóadvierte del aumento de la deuda pública a 7.4 billones de pesos en la gestión de aquel año deTal monto es superior en 952 mil 884.7 millones superior a lo alcanzado un año antes, se advierte.Además, el dictamen destacapor 613 mil 975.6 millones de pesos, que no aprobaron losEl documento señala la recurrenteque no se cumplen por los particulares y la falta de supervisión de la autoridad para asegurar su cumplimiento, como es caso de la llamada "".El resolutivo indica que por parte de loshaypor aclarar por 84 mil 675 millones de pesos.Pese a la oposición del, al dictamen se agregó que eldeejerció en 2016 el presupuesto en forma discrecional y no cumplió con metas de crecimiento económico.Hace seis años los priístas reprobaron ladely desde entonces se suspendió el debate de las cuentas públicas.