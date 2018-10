México pide la extradición de Karime Macías

"Estamos a la espera de que ellos inicien el trámite, posteriormente, como cualquier otro tipo de extradición, pasa de la cancillería al departamento de Justicia según corresponda, para que se valore si se cumplen con las condiciones y requisitos del tratado bilateral, para que se pueda librar una orden de detención provisional con fines de extradición", indicó.

Investigación abierta

Buscada por Interpol

El, a través de la(SER), solicitó formalmente a las autoridades dela detención con fines de extradición de, esposa del ex gobernador de, actualmente preso.En reunión de trabajo con diputados de la, el encargado de despacho de la(PGR),, afirmó que la(SRE) solicitó el procedimiento diplomático este mes a la cancillería de dicho país.dijo que latiene una investigación abierta contra, quien fue ubicada en Londres por el gobierno de, y varios de los presuntos prestanombres de, los cuales no mencionó por secrecía de la indagatoria.Laes requerida por un juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de, quien giró unapor presuntode más deen empresas fantasma, cuando estuvo al frente del(DIF) en la entidad.En mayo de este año,emitió lapara localizar y detener a, por lo que es buscada en más de 190 países.La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Financieros señaló hace unas semanas que no se ha actuado contraporque la(SHCP) no ha presentado alguna denuncia en su contra.