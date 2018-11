Asteriscos

La destitución de Carlos Emigdio Arozqueta Solís como director general de Asuntos Jurídicos de la SEPH se dirimió entre los delegados sindicales, Manuel Gálvez Cortés, José Luis Valencia y el subsecretario de Gobernación, José Luis Lomelí Plascencia para luego aterrizar el tema con Pablo Moreno, subsecretario de Administración y Finanzas de dicha dependencia.Hasta los policletos del ayuntamiento capitalino abandonaron ya la ciclovía en el tramo Aquiles Serdán-Piracantos, hecho que agrava la situación, ya que ahora no solamente se debe lidiar con hierba crecida y rotura del pavimento, sino con mal encarados que rondan el lugar amparados en la oscuridad, ya que tampoco sirve el alumbrado, aspectos que poco importan a la alcaldesa.Una vez aclarado que Carlos García Contreras no era aviador, sino que cobraba como director general del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, pero con funciones de coordinador del despacho de la Presidencia del Congreso del Estado de Hidalgo en tiempos de María Luisa Pérez Perusquia, ahora tendrá que conseguir algunos proyectos para justificar lo que devengó.Ahora son los asesores del Poder Legislativo local los que permanecen en capilla y corren el riesgo de no llegar a diciembre, laboralmente hablando, al menos así lo advierten los cercanos a los diputados emanados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aunque cabe recordar que justamente así dijeron del personal de seguridad de la Cámara y todo quedó en dichos.La Universidad Politécnica de Pachuca adeuda, por así decirlo, 365 títulos y cédulas profesionales a igual número de estudiantes que desde hace tres años están a la espera de esta documentación. Los afectados tuvieron que ejercer presión para recibir la promesa de entrega, que sería el lunes próximo, parece que solo así atiende el rector, Marco Antonio Flores.