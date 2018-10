ASTERISCOS

Leonés y la agenda migrante

El candidato a la presidencia nacional del PAN, Marko Cortés, tiene gira este domingo 4 en Guanajuato. Se reunirá con militantes en las sedes de los comités municipales de Salvatierra, Celaya y León. El gobernador que se fue, Miguel Márquez, y el que llegó, Diego Sinhue Rodríguez, están con el michoacano.En el terruño la campaña de Marko es coordinada por el diputado local leonés Rolando Alcántar, y como parte de su planilla al CEN está sumada la senadora leonesa Alejandra “La Wera” Reynoso.Enfrente la candidatura que encabeza Manuel Gómez Morín en cuyo equipo está otro guanajuatense, Carlos Arce, no tiene fecha para estar en Guanajuato, donde tienen claro que reman contracorriente.Mientras que la grilla nacional está que arde con los dimes y diretes, en Guanajuato se concretó un terso relevo cuando ayer entró en funciones como jefe estatal Román Cifuentes. El que se fue, Humberto Andrade, presumió un “partido unido y triunfador”, el que llega falta que presente un plan.Si todo sale bien, hoy sería la última mesa de trabajo en el Congreso para discutir y aprobar en los siguientes días la iniciativa que envió el góber Sinhue al Congreso de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, que, entre otras cosas, pretende conformar el Consejo Estatal de Seguridad y el nuevo fondo de seguridad que se prometió para fortalecer todas las policías municipales.En la reunión pasada el PRI puso “peros” a los requisitos propuestos para que los Municipios accedan al fondo, pero la realidad es que ése es precisamente un aspecto clave de la iniciativa: que los ayuntamientos sean corresponsables, con el respaldo del Estado, en la mejora de sus Policías.El fondo se integrará con recurso 100% estatal, por lo que el Estado puede poner esos “candados’” Lo mismo hace la Federación, por ejemplo en el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg). Sería irresponsable repartir dinero para policías que no aprueban exámenes ni homologan sus salarios.La otra iniciativa de Diego, que es una nueva Ley de Prevención Social de la Violencia, está apenas en la etapa de consulta y luego viene el análisis, pero no pasa de diciembre para aprobarse. El presidente de la Comisión de Seguridad, Rolando Alcántar, tiene la chamba de hacerlo pronto y bien.El futuro de Ricardo Sheffield Padilla sigue apuntando para encabezar la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco); se dice que ya recibió la mitad de las áreas y la entrega-recepción termina el 15 de noviembre. Oficialmente no hay un anuncio pero el leonés para nada cree que eso sea porque su puesto esté entredicho, sino simplemente para evitar las “grillas” de anticipar los nombramientos.La secretaria general en funciones de presidenta en Morena Guanajuato, Alma Alcaraz, se reunió a comer con Ricardo, ex candidato a la Gubernatura; ya sabemos que no son del mismo bando, pero más que nunca ambos coinciden en la urgencia de generar la unidad que tanto necesita el partido.Ricardo apareció el fin de semana en la comida de cumpleaños del ex dirigente estatal y hoy coordinador de bancada de Morena, Ernesto Prieto, y un día después con Alma, con lo que busca tender puentes pues ya sabemos que a últimas fechas Prieto y Alma “andan de la greña”, y pues eso en nada les abona para presentarse como la oposición fuerte que se necesita en Guanajuato frente al PAN.Los 14 aspirantes a la Contraloría Municipal ya pasaron al banquillo de las entrevistas que encabezó el mismísimo alcalde Héctor López Santillana con la Comisión de Contraloría que preside el síndico Christian Cruz y dos representantes del Consejo Ciudadano de la Contraloría Social: Luis Alanís y Enrique Dorantes. El viernes Héctor deberá definir la terna para que el Ayuntamiento elija Contralor el próximo 9 de noviembre.Entre los nombres de aspirantes están los de la actual encargada de despacho, Sandra María Gómez Luna; la reaparición de quien fuera legislador panista ya hace algunos ayeres, Arturo Sáiz Calderón García; y también está la presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Grupo Guanajuato, Paola María del Sol Vázquez, quien además trae respaldo de organismos empresariales.El abogado leonés radicado en California, Omar Silva, en su calidad de activista a favor de los derechos de los migrantes participó ayer en una reunión en la Ciudad de México a la que asistieron legisladores de California; Marco Lizárraga, director ejecutivo de la Cooperativa Campesina de California; el padre Alejandro Solalinde, entre otros, para llegar a acuerdos de colaboración respecto al éxodo migrante que se espera llegue a la Ciudad de México el viernes de la siguiente semana.Ayer también se reunieron con la legisladora federal de Morena, Tatina Clouthier, y el lunes pasado con el próximo Canciller, Marcelo Ebrard, para plantear propuestas que fortalezcan la agenda migrante.