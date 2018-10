Corredor Industrial. Tranquilos

Tranquilos

Tome nota

Consideran alternativa

Dando continuidad a la reunión entre Ildefonso Guajardo, titular de Economía en México, 11 gobernadores e industriales del automotriz en Aguascalientes, le comentamos que el funcionario federal, afirmó que en el caso del capítulo automotriz, forma parte de un Acuerdo de Libre Comercio que no tiene ni cupos, ni aranceles una vez que se cumple con unas nuevas reglas de origen.A detalle explicó, en la Cumbre Nacional de la Industria Automotriz, que se ha diseñado un nuevo modelo de negocios que salvaguarda la capacidad de exportación de México y los empleos que de la industria del automotriz ha generado aún y cuando el gobierno de Donald Trump establezca algún arancel.Apuntó que en un mes presentarán el documento legal de este acuerdo comercial para que sea firmado por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá además de que se presentarán ante los integrantes de la Comisión de Comercio Interior e Inversión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, detalles sobre el capítulo automotriz del nuevo acuerdo comercial entre las tres naciones.A los gobernadores, entre ellos al de Guanajuato, Diego Sinhue, el funcionario federal les mencionó que en el caso de que tengan una resolución, como la 232, también están protegiendo al millón de empleos que genera el sector del armado de automóviles en México.Hay que recordar que el sector automotriz es el principal receptor de Inversión Extranjera Directa (IED) en México y representa el 3% del PIB nacional.En Guanajuato a partir de enero habrá una academia especializada en la exportación de emprendedores y empresarios del estado.La academia lleva por nombre Cofoce, una idea que surgió al interior de la dependencia al frente de Luis Ernesto Rojas Ávila, buscando que las MiPyMes tengan a su alcance información amplia, actualizada, generada por expertos en temas de auditorías fiscales, aduanales, transformación digital, marketing digital, venta en línea, además de cursos especializados y material de talleres, charlas y las ediciones del Foro Go; por medio de videos que se subirán al portal de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior se promocionará este concepto, en donde habrá un apartado para los contenidos del proyecto Cofoce Academy que en una segunda etapa considera la interacción con los participantes para responder a dudas particulares que tengan durante el aprendizaje.Un punto a destacar es que toda la comunidad empresarial y estudiantes podrá tener acceso a los contenidos, que gran parte de ellos serán sin costo.El titular de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior explicó que si a los empresarios guanajuatenses no se les brindan las herramientas necesarias para su desarrollo, difícílmente se puede generar mayor competitividad.Como parte del proyecto, ayer firmaron un convenio con la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco para incrementar las exportaciones de Guanajuato por medio de la plataforma YoExporto.mx.Durante la vigencia del acuerdo la Cofoce promoverá 50 licencias con un valor aproximado de 15 mil pesos para tener acceso completo a la plataforma que ya funciona en 15 estados de México y se han capacitado 10 mil personas, mencionó Rubén Reséndiz Pérez, gerente general de la Coordinadora de Jalisco.La creación de vehículos eléctricos cada vez toma mayor fuerza como una alternativa al interior de las empresas.Ayer, en Nuevo León, Femsa en alianza con Solistica y Grupo QUIMMCO desarrollaron el prototipo de un vehículo eléctrico.La integración de la solución del tren motriz eléctrico de este vehículo fue desarrollada por QUIMMCO Centro Tecnológico, de acuerdo con las necesidades operativas y de responsabilidad social de Femsa y sus unidades de negocio.En la actualidad están en fabricación 5 unidades adicionales, con las mismas características de la presentada, con el fin de realizar pruebas piloto en los próximos meses en unidades de negocio Femsa. Al menos una de ellas se integrará a un circuito dentro de un proyecto encabezado por el ITESM, correspondiente a un programa impulsado por la Secretaría de Energía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), compartió la propia gente de Fomento Económico Mexicano.El prototipo que se presentó forma parte de los proyectos del Comité de Movilidad Sostenible de Femsa, que nació en 2013, y el diseño y desarrollo de esta integración es mexicano y el objetivo es buscar que en el futuro los componentes sean de origen nacional.