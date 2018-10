Día de Muertas

Se discute el lenguaje incluyente en el que se debe mencionar tanto a hombres como a mujeres. La regla gramatical dice que el participio activo “ante y ente” no tiene género. Por eso se dice estudiante y no estudianta, y para nombrar a los dos sexos se debe decir las y los estudiantes. Esto puede sonar redundante, y resulta largo y aburrido pero la finalidad es visibilizar a las mujeres que siempre han estado ocultas y disminuidas en los términos masculinos.Así en estos días se habla del Día de Muertos pero no de Muertas y éstas merecen tener una notoriedad específica, ya que muchos de estos decesos han sido por razones de género, es decir, que han sido ocasionados por el hecho de ser mujeres y es preciso advertir sobre la gravedad de la violencia feminicida. En México hay más de siete mujeres muertas cada día víctimas de la violencia machista. Más de 23 mil 800 asesinadas en sólo una década.Los datos disponibles en el registro de defunciones muestran que mientras dos tercios de los homicidios masculinos se cometen con armas de fuego, en el caso de las mujeres es más frecuente el uso de medios más crueles, como ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento e inmersión. Se usan objetos cortantes tres veces más que en los asesinatos de hombres, y la proporción en que las mujeres son envenenadas o quemadas con sustancias diversas o con fuego triplica la de los varones. Una de cada cinco mujeres asesinadas lo es directa y literalmente a manos de su agresor. A la muerte en sí se suman a menudo violaciones sexuales, lesiones y mutilaciones, lo que indica la intención de agredir y cercenar de diversas maneras el cuerpo de la mujer antes o después de privarla de la vida. Una constante en los asesinatos de mujeres es la brutalidad y la impunidad que los acompañan.La situación de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez ha sido el caso más notorio de los asesinatos de mujeres en México. En el plano internacional, la violencia contra las mujeres en esta ciudad se convirtió en una situación notoria no sólo por el número de las asesinadas, sino por la brutalidad, la impunidad y la tolerancia social de los hechos, como lo señala el Informe Final de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua.Recientemente nos impactó el horror del “Monstruo” de Ecatepec, quien asesinó conjuntamente con su pareja a cerca de 20 mujeres con una saña y crueldad espantosas. Los asesinos seriales han asesinado a muchas mujeres, pero también es elevada la cifra de muertes femeninas a manos de su pareja. El feminicidio no es un problema aislado ocasionado por tendencias violentas de algunos individuos, sino que tiene que ver con la situación de sumisión del género femenino y la del dominio masculino.Según el último informe de ONU Mujeres, sólo el 10% de los casos ha recibido una sentencia condenatoria. El informe de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y El Caribe) coloca a México con una tasa de 4.5 feminicidios por cada 100 mil habitantes, una de las más altas de América Latina, sólo por debajo de El Salvador y Honduras. En Chile esa tasa es de 0.4; en Guatemala de 2.5 y en Argentina de 1.1. La situación es grave, los crímenes de mujeres van en aumento. México debe reconocer la problemática y atenderla desde sus raíces.