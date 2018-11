LE REGALAN COMIDA CON TODO INCLUIDO



"Tenemos chamorros, taquitos de chicharrón de Ramos y riquísimos antojitos mexicanos, los esperamos de 1:00 de la tarde hasta las 2:00 de la madrugada de martes a domingo. Todo será completamente gratis, no les vamos a cobrar nada y les tenemos preparado un paquete que estamos seguros les va a encantar y aquí en Casa Juárez se van a reconciliar", aseguró.

, suplicó un enamorado en un singular anuncio colocado en la enorme marquesina deescribió el joven a su ex novia, mensaje que se ha vuelto viral en redes sociales.Hasta el momento Laura todavía no aparece y no se sabe si ya respondió al llamado de su amado; sin embargo, el restaurante "Casa Juárez", ubicado en el Boulevard Venustiano Carranza al norte de la ciudad, desea que se reconcilien.El local de comida publicó en su página deun anuncio donde busca entre sus clientes al "Joven Poeta Enamorado". "Le queremos regalar una cena a él y a Laura para que regresen!!!", publicaron en redes sociales.socio del restaurante, dijo que la mesa ya está lista y que han preparado un paquete especial para la joven pareja, quienes podrán disfrutar de una comida o cena con platillos deliciosos y todo tipo de bebidas.Empleados de Cinépolis dijeron que el muchacho, que está desesperado por lograr el perdón de su amada, tardó como dos horas en poner las letras de su mensaje.Aunque batalló mucho porque tuvo que subir varios metros para poner letra por letra, el aviso sólo duró menos de una hora en la enorme cartelera, porque ellos lo tuvieron que retirar para poner los nombres de los estrenos.El detalle ha causado simpatía entre usuario de redes sociales, quienes siguen con atención la historia de amor y hacen votos porque tenga un final feliz.