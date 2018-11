2018-11-01 14:01:53 | AGENCIA REFORMA | @superdeportivo

Agustín Marchesín, portero del América, es la gran novedad en la convocatoria de la Albiceleste

Messi no ha jugado con su selección desde el Mundial.



Leo Messi es la gran ausencia, pero Agustín Marchesín encabeza la convocatoria de Argentina para enfrentar a México.

El portero del América regresa a la Albiceleste luego de perderse el Mundial, en parte porque le cobraron muy caro la goleada del equipo ante Nigeria en un amistoso a unas semanas del torneo en Rusia.

Ahora Marche tiene una nueva oportunidad al ser el único elemento convocado del futbol mexicano, ya que Nahuel Guzmán esta vez no fue requerido.

Lionel Messi no fue llamado debido a la fractura sufrida con el Barcelona y que lo tiene fuera de las canchas, además de que se ha mantenido alejado de la Albiceleste desdce el fracaso en Rusia 2018, donde el equipo, entonces dirigido por Jorge Sampaoli, fue eliminado recién en octavos de Final por el a la postre campeón, Francia.



La lista no deja de ser atractiva ya que Argentina convocó a elementos como Mauro Icardi y Lautaro Martínez (Inter de Milán), Erik Lamela (Tottenham) y Paulo Dybala (Juventus).



También fue llamado el ex del Atlas, Walter Kannemann, ahora en el Gremio.

Como se advirtió en la semana, no fueron convocados elementos de los finalistas de la Copa Libertadores, River Plate y Boca Juniors.

El técnico Lionel Scaloni quiere cerrar bien el año. México jugará el 16 y 20 de noviembre en Córdoba y Mendoza.



PORTEROS

Agustín Marchesín (América)

Sergio Romero (Manchester United)

Gerónimo Rulli (Real Sociedad)



DEFENSAS

Ramiro Funes Mori (Villarreal)

Germán Pezzella (Fiorentina)

Renzo Sarabia (Racing)

Nicolás Tagliafico (Ajax)

Walter Kannemann (Gremio)

Nicolás Otamendi (Manchester City)

Gabriel Mercado (Sevilla)

Emanuel Mammana (Zenit)

Juan Marcos Foyth (Tottenham)



MEDIOS

Marcos Acuña (Sporting de Lisboa)

Maximiliano Meza (Independiente)

Franco Vázquez (Sevilla)

Giovani lo Celso (Betis)

Leandro Paredes (Zenit)

Santiago Ascacíbar (Stuttgart)

Rodrigo Bataglia (Sporting de Lisboa)

Matías Zaracho (Racing)

Roberto Pereyra (Watford)



DELANTEROS

Rodrigo de Paul (Udinese)

Franco Cervi (Benfica)

Ángel Correa (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter)

Madero Icardi (Inter)

Giovanni Simeone (Fiorentina)

Paulo Dybala (Juventus)

Erik Lamela (Tottenham)

Eduardo Salvio (Benfica)