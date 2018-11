"Todavía no se muere la urraca esta de la Chapoy?"

La respuesta se lleva 'aplausos'



"Jajajaja jajajaja!!! Dando lata como tu mamá jajajaja ."



"Siempre me pregunto si tan mal les cae un personaje público para qué seguirles en sus redes, ya es bastante difícil nuestra realidad para amargarse donde debe ser más diversión o información"

La líder de Ventaneando decidió ponerle un poco de humor a su respuesta. FOTO: Especial.

Le señalan el 'mal ejemplo'



"Miren nada más, la que va al Tibet disque a meditar y predica paz y todo el show. Si bien dicen, se predica con el ejemplo"

Pati Chapoy no solía responer a las críticas que le hacían en las redes sociales, pero desde hace varios meses parece que la jefa de Ventaneando decidió 'no dejarse' de las ofensas.Pati no daba importancia a sus haters, pero en esta ocasión un usuario preguntó lo siguiente:La conductora le lanzó una respuesta con su caracteristico humor y le escribió:Hubo quienes escribieron que aunque no son fans de Pati Chapoy, están de acuerdo con que se defendiera así.Claro, a otros no les pareció la ofensa del usuario, pero tampoco la respuesta de Chapoy, y le escribieron cosas como: