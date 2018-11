“Para mí es uno de los artistas más importantes, sus canciones, movimientos, es un showman, y eso es lo que se me hace admirable, esperé mucho por este momento y me da mucha emoción que se hará realidad”, dijo la fan Virginia Escobar.



“A los 10 años lo descubrí y de ahí no lo solté. Es una figura que inspira, que en lo particular es de los mejores cantantes que ha tenido la música”.



“Es para todo público, mi hijo los escuchaba desde pequeño y a sus 20 es muy fan, uno reconoce la buena música y la de Queen es un legado importante”, platicó otro de los asistentes.



“Lo que me gustó muchísimo fue la actuación, no paro del sentimiento, se me hizo muy buena y sin duda la volvería a ver”, dijo Sonia Torres, quien estuvo al borde de la lágrima.



“El parecido de todos es impresionante, por algún momento pensé que estaba viendo a Bryan May de joven”, comentó otro fan.

¿Quién es Freddie Mercury?

Lágrimas, abrazos y sobre todo tarareos de las canciones más famosas de, fueron el resultado de laexclusiva de la película, que se realizó el pasado martes enMás de 170 personas, entre las que se encontraban músicos, fans, melómanos y admiradores de la carrera de, asistieron puntuales a la función organizada porla que comenzó a las 8:15 de la noche en la sala 3.Los invitados se tomaron fotos con la capa y corona de reina, que asemejó a la que Freddie usó en muchos de los conciertos de la banda., quien desde hace tiempo realiza una tributo a Queen, compartió su sentir por la película y compartió cómo fue que su admiración por el cantante creció.De hecho, en compañía de su, Víctor realizará un tributo a Queen el próximo 15 de diciembre en elNo sólo los nacidos en los ochenta asistieron a la premiere, también los noventeros y quienes fueron testigos de su crecimiento al verlo en televisión.Por más de dos horas, la trama provocó diversas reacciones: risas, llanto, coraje y sobre todo, la adrenalina de escuchar cómo fue que se grabaron:, entre muchas otras clásicas.Uno de los 'villanos' de la película,, fue comparado a la versión dede, sin embargo, cada uno se formó su opinión respeto al antagonista, quien es acusado como la persona que traicionó a Freddie al exhibirlo a los medios y alejarlo de la banda.Otro aspecto aplaudido del filme, fue la interpretación del actorcomo Freddie Mercury.También fueron bien aceptados los actores que personificaron a los demás integrantes de Queen:(Gwilym Lee),(Joseph Mazello) y(Ben Hardy).La historia de familia, valor, amistad y sobre todo pasión por la música, es, una que dejó satisfechos y enamorados, al grado de repasar la discografía de Queen saliendo del cine.La cinta se estrena en todas las salas de cine este viernes 2 de noviembre.*Conocido por haber sido el líder y vocalista de la banda Queen.*Ha sido reconocido por su poderosa voz y extravagantes puestas en escena.*Compuso los éxitos de Queen: “Bohemian Rhapsody”, “Somebody to Love”, “We Are the Champions”, “Don't Stop Me Now”, entre otros.*Murió de una bronconeumonía complicada por el sida el 24 de noviembre de 1991.*En 2008, la revista Rolling Stone lo colocó en el puesto 18 en su lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos.*Allmusic lo definió como uno de los líderes más carismáticos y dinámicos en la historia del rock.*Una encuesta hecha por The Sun, que pretendía encontrar al “máximo dios del rock”, situó a Mercury en el puesto número uno.