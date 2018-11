66 millones de likes, logra Kylie Jenner por disfrazarse así

Kylie 'rima' con 'millones'

Le prestan famosas alas

Los usuarios esperaban ver los disfraces de los famosos en sus cuentas de redes sociales y una de las artistas que más expectativa generó es Kylie Jenner.La multimillonaria empresaria se vistió como una muñeca, con un diminuto atuendo, peinado y maquillaje espectaculares.La famosa incluso modeló en su caja de Barbie y revivió el sueño y la fantasía de millones, cosa que quedó demostrada con los casi 8 millones de likes que le regalaron.Pero la muñeca cobró vida y le cayeron otros 5 millones y medio de likes con las siguientes fotografías:"Life in Plastic, It´s Fantastic", escribe Kylie en referencia a la canciónde Aqua.Al parecer Kylie 'se la pasa muy mal' modelando como una muñeca y ganando dinero con sus publicaciones.Pero claro, ¿qué sería de Barbie sin surosa y sus?; la modelo lució una figura de envidia con su atuendo y se puso una peluca, como tanto les gusta a ella y sus hermanas.Pero Kylie fue por más, dos trajes no fueron suficiente (tres, contando las alas de mariposa que lució previamente), y se vistió de sexycon unas llamativas alas blancas. Agradeció por cierto apor prestarle un atuendo para esa noche.Y aprovechando el nombre que le puso a su hija, subió una foto con ella, ambas disfrazadas de tormenta, con las palabras(clima tormentoso).Y para cerrar con broche de oro (si no se le ocurre seguir con los disfraces y las fiestas), ella y sus amigas se disfrazaron dey a Kylie le tocó ser la Fanta amarilla, con más de 16 millones de reproducciones, además de los que ya mencionamos.