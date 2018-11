¿Qué es la cremación?

Optar por lade los fallecidos es unaque va al alza en, de 2014 al 2017 aumentaron los casos 29.6%, mientras que la inhumación incrementó sólo 18.75%, revelan cifras del Registro Civil de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato.La tendencia se repite en León. Durante el 2014 se reportaron 2 mil 152 cremaciones, mientras que en 2017 fueron 2 mil 858, un incremento del 32.8%.Las inhumaciones no aumentaron tanto, en 2014 se contabilizaron 5 mil 904 y en 2017 un total de 6 mil 338, lo que implica un aumento de apenas 7.3%.El origen de la, según datos históricos,., en elEn suqueTeresa Urbina Barrera, gerente del crematorio San Xavier, único en León que ofrece este servicio de manera individual (sin el resto del ceremonial fúnebre), explicó que consiste en unExplicó que la cámara en la que se lleva a cabo la cremación evita las eventuales emisiones a la atmósfera y tampoco produce desechos.buscó saber con quienes prestan este servicio si ellos también perciben esta tendencia a la alza en la elección de la cremación y tratar de descubrir las causas.Teresa Urbina dijo que de enero a septiembre del año pasado con respecto a este, sus80% aproximadamente.La jefa administrativa de la compañía funeraria Gayosso en León, Julia Hernández, señaló que ellos también han detectado este incremento, pero desde unos seis o siete años a la fecha.Y entre otras causas, señaló que también que las personas muchas veces quieren portar en algún dije un recuerdo de sus seres queridos, lo cual solo se puede hacer con la cremación.La gerente del crematorio San Xavier compartió que como es lógico, ha tenido experiencias muy fuertes durante su trabajo.Pero también ha compartido momentos muy significativos con los deudos de los fallecidos, pues hay quienes hacen despedidas familiares con música, convivios o simplemente alguna ceremonia religiosa.Teresa Urbina explicó que el recurso que se obtiene a través del crematorio San Xavier, está destinado a la Asociación Mexicana de Diabetes en Guanajuato A.C.Julia Hernández, de, aseguró que esta tendencia ha ido a la par de la disminución de los lugares a disposición en los cementerios para inhumar los cuerpos.Actualmente la ciudad solo cuenta con dos cementerios municipales y dos de la propia compañía funeraria.Recordó además que en los, es decir que los cuerpos ya no se quedan en el lugar para siempre.Ahora se les pide a las familias sacar los restos de sus seres queridos a los cinco años, para cremarlos y buscar otro espacio, lo cual representa un doble gasto y principalmente, un doble dolor, pues los parientes reviven la pérdida.Julia Hernández dijo que es la gente más joven la que en su mayoría elige llevar a cabo la cremación de sus seres queridos.En este mismo sentido, dijo que al incrementarse la opción de la cremación se han tenido que aumentar las áreas con las que cuentan para nichos en donde depositar las cenizas.Actualmente ofrecen espacios donde se pueden depositar desde una urna hasta ocho.También han tenido que estar pendientes de las tendencias que hay respecto a los diseños de las urnas y nichos. Señaló que de la Ciudad de México viene una nueva modalidad, los nichos transparentes de cristal, a diferencia de los tradicionales, sellados.Aunque no hay ninguna restricción para que las cenizas de los difuntos se guarden en cualquier sitio, como el propio hogar de los familiares, los negocios dedicados a los servicios funerarios recuerdan a sus clientes que la Iglesia Católica exhorta a que se depositen en un lugar santo.Tampoco hay restricciones establecidas para depositar las cenizas o en su caso, esparcirlas.

