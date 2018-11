Lasahora, pues elde León próximamenteunen losde la empresa, el cual permitirá que en cualquier momento se modifiquen estos títulos y no cada tres años, como hasta ahora.Actualmente el Título 001/2014 otorgado a favor de Gestión e Innovación en Servicios Ambientales S.A. de C.V. (GISA) indica que el Ayuntamiento sólo tiene 30 días a partir de su toma de posesión para poder generar las modificaciones al título de concesión.De no hacerse esos cambios, los términos en los que la empresa debe prestar el servicio, se mantienen durante otros tres años.Hacer mejorasPeroexpuso el director del Servicio Integral de Aseo Público (SIAP),, añadió también.La comisión de Medio Ambiente del ayuntamiento leonés ayer aprobó la propuesta que ahora tendrá que ser votada por el pleno del colegiado municipal y con la cual,, comentó Centeno Valadez.Crece LeónEl funcionario municipal no omitió mencionar que ely los, están entre los retos que se busca superar con esta oportunidad de cambiar los términos de las concesiones sin esperar tres años., puntualizó.

