Hace tiempo que doné mi pensión de exPresidente a la Asociacion “Aquí Nadie se Rinde” @Anseriap Con eso se apoyó y curó en algunos casos a decenas de niños con Cáncer. Ahora no tendrán ese ingreso. El monto no es la mentira que decían en campaña,pero sí muy importante para ellos. https://t.co/c9dBSr3EMV — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) November 1, 2018

En redes le piden dé su dinero



"Pudo salvar a millones con sólo cumplir con sus obligaciones constitucionales como Presidente, ofreciendo un sistema de salud de calidad y gratuito. En cambio eligió “salvar” a decenas con su pensión. No parece ser muy inteligente", indicó la usuaria Mariana.

Pudo salvar a millones con sólo cumplir con sus obligaciones constitucionales como Presidente, ofreciendo un sistema de salud de calidad y gratuito. En cambio eligió “salvar” a decenas con su pensión. No parece ser muy inteligente — Mariana (@AscoopM) November 2, 2018

Luego de que lase mostrara contenta por el fin de las pensiones de los ex presidentes.El ex presidenteinformó que ese dinero lo donaba y ya no lo tendrán más los niños de la asociación "Aquí nadie se rinde".Presuntamente, según, ese dinero apoyó y curó en algunos casos a decenas de niños con cáncer.Sin embargo, uno de los comentarios enfue que ahora el ex Presidente donde su propio dinero y no de los impuestos.Aunque otro usuario defendió aal afirmar que por "ley" ese era dinero de Calderón.Esa respuesta provocó más criticas contra Calderón, al señalarse que no había una "ley".Otros usuarios aseguraron que con esa decisión muchos seguidores de Andrés Manuel están felices.