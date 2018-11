VIDEO. 'Brutal' violencia se puede acabar con marihuana para uso recreativo.- Vicente Fox

"Esto le trae a México; primero, una gran puerta de salida de la violencia que hemos padecido en estos últimos 10 años, brutal violencia en las calles de México, que se puede atemperar, reducir, inclusive llegar a detener", aseguró Fox.



"Se va a abrir una nueva y gigantesca industria, basta ver lo que está sucediendo en Canadá, se están generando miles de empleos, se está generando riqueza e ingresos para las empresas y personas", comentó el ex presidente.

La @SCJN ha dado un paso muy importancia – en concordancia con el mundo entero hacia la regulación de la cannabis. Estoy seguro que así tendremos una puerta de salida de la violencia, así como la creación de una poderosa industria para el país. pic.twitter.com/vg9bjsAWdw — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 1, 2018

¿Qué pasa en Canadá?

