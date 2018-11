LICITACIÓN A 3 AÑOS

Foto: Especial FTG.

De visita en Texcoco

El Gobierno de Guanajuato tiene lista su licitación para la compra de medicinas y servicio de distribución para los siguientes tres años, que publicará el 8 de noviembre. No da razones para no sumarse a la compra consolidada 2019 y sólo dicen que lo poco comprado este año no se lo entregan.En la comparecencia del director general del IMSS,, ante la Comisión de Salud del Senado, el que fuera presidente nacional del PAN y hoy senador por Morena,, se refirió preocupado al tema de que los estados no participen en las compras del IMSS.El Gobierno de Guanajuato ya no sólo tendrá que responder a la prensa, ahora también a la PGR porque organizaciones reconocidas lo sumaron en el paquete de 18 estados denunciados por presuntas irregularidades y actos de corrupción en el manejo de recursos federales de Salud.Queriendo cerrar la puerta a la discusión de los matrimonios igualitarios, la diputada local leonesadijo que el matrimonio no es un derecho sino un contrato voluntario, con lo que logró el efecto contrario: que le cuestionen por qué el Estado pone candados a la decisión que es de dos.El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) tiene otro descalabro, que puede ayudarle en su construcción. Un Juzgado de Distrito concedió “congelar” los nombramientos de plazas vacantes que la presidenta del Comité Coordinador del SEA,, pensaba concretar antes de su salida.El presidente del Observatorio Ciudadano de León,, impugnó la inconstitucionalidad de la convocatoria emitida para ocupar las siguientes cuatro plazas: titular de la Dirección de Vinculación, Riesgos y Políticas Públicas; titular de la Coordinación de Planeación Institucional; Analista Jurídico y Especialista Administración del Sistema Estatal Anticorrupción.Y no es que se esté en contra de ocupar esas vacantes que desde que fue creado el SEA le urgen. Todos coinciden en que los 7 millones de pesos que se le destinó este año de presupuesto son insuficientes y que, sin el personal suficiente y calificado, poco pueden hacer para conducir la tarea anticorrupción.Lo que no gustó fueron las formas de quequisiera nombrar todo un equipo cuando está por irse. Lo más sano sería que quien llegue como nuevo presidente del SEA tenga esa libertad, ¿o no?Así que el ciudadano leonés impugnó y este martes se le concedió la suspensión provisional (aún falta la resolución definitiva) con lo que, por lo pronto, el proceso de la convocatoria de las plazas sigue pero no se pueden otorgar los nombramientos a quienes resultaran ganadores de los concursos.Más allá de lo que pase con esta denuncia, el valor de la misma está en poner lupa y defender el único órgano de todo el entramaje del Sistema Estatal Anticorrupción que está en manos de los ciudadanos.Inexplicablemente el presidente-sí, todavía es el presidente- no tiene en su agenda del adiós asistir a presumir la principal obra de su sexenio para Guanajuato: el Hospital General de León. Los servicios comenzaron a prestarse gradualmente desde el 18 de octubre, con la visita privada del director general del IMSS,, y se especuló que EPN vendría para despedirse.Lo que trascendió ayer que el Director del IMSS compareció en la Comisión de Salud del Senado es queestará el 8 noviembre en la Asamblea Nacional del IMSS, pero en Querétaro, ahí inaugura el hospital de esa ciudad y transmitirán para que el corte de listón en León sea “virtual”.En la comparecencia la senadora leonesaconsideró que no sirve presumir más afiliados al Seguro Social si no reciben el trato digno que se merecen, por ejemplo en los tiempos para las citas médicas. Y de paso evidenció que en el Senado los colaboradores no tienen seguridad social.El diputado federal panista porencabezó ayer una visita a las obras del nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, en Texcoco, lo acompañaron, de Chihuahua, y, de Yucatán. El objetivo era conocer físicamente el estatus de la obra y platicar con los ingenieros responsables y con trabajadores.