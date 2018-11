Santa Fe (Día 3 de La Resistencia antes del 7 de Julio del 2024)

¿Dónde se pierde la cordura, dónde se tuerce la visión de la realidad? Cuando escribo y hago cuentas de los días que faltan para el 7 de julio del 2024, quiero pensar que “todo pasará”. Las peores tormentas, las guerras, los temblores o los tsunamis son fenómenos que pasan. ¿Cuánto tiempo soportaremos al nuevo gobierno de la sinrazón? Esperemos que no sea más de seis años.Según apunta la opinión de los expertos y los editorialistas de casi todos los medios, elcostará mucho al crecimiento económico.Despreocupado,dice que en los terrenos delse quería construir otro, esa parte de laque florece en lo urbano y lo económico; lugar donde trabajan miles de profesionistas, donde está lay docenas de restaurantes, hoteles y comercios. Hagamos historia.Laera un basurero en el poniente de la ciudad cuando un genio tuvo la idea de crear un desarrollo urbano único en México. Fue, quien, alentado porcuando eracon, decidió invertir en su desarrollo. El instrumento fue, una paraestatal del entonces. Camino ase diseñó una zona que albergaría centros corporativos, vivienda vertical y un moderno centro comercial.es hijo de, funcionario que en tiempos dedesarrolló, el centro turístico más exitoso dees un símbolo de la participación conjunta de gobierno y empresarios, desarrollado por un hombre de absoluta integridad que hoy funge como uno de los visionarios más respetados de las ciencias de la vida enLa tierra, que no valía nada, se convirtió en lugar fértil para empresas nacionales y trasnacionales donde trabajan miles de profesionistas del más alto nivel.Desde cualquier ángulo,es un éxito, una muestra de visión de largo plazo que incluso el propio gobierno perredista presumía en campañas políticas.Hoyacusa que se quería construir uncomo si fuera un delito, como si crear, invertir y arriesgar fuera un crimen.Esa visión miope y la destrucción del enorme valor del proyecto deya se reflejan en el futuro económico del año que viene, incluso en lo que ya perdimos con la devaluación del lunes negro. Increíble que el propio, designado porpara ocupar la silla de subgobernador del, vea vientos adversos para el 2019; será difícil por la escasez de recursos, incluido el costo de parar el, la asistente deme responde: aún faltan 2076 días para la elección del nuevo presidente. Puede causar asombro tener la contabilidad diaria para salir de la pesadilla, pero al hacerlo recuerdo lo que mi padre decía: “todo pasará”.(Fe de erratas: un millón por ciento de inflación, lo que costaba el primero de enero un peso, hoy cuesta diez mil, no cien mil).Gracias Don Raúl Gutiérrez y Montero por la observación.