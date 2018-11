Entrega Tula reglamento de comercio para su análisis en gobierno

La asamblea municipal de Tula envío el reglamento de comercio al área jurídica de gobierno del estado para su análisis y publicación; esto, con el objetivo de evitar contravenir leyes previamente aprobadas, comentó el alcalde Gadoth Tapia Benítez.



Actualmente, las licencias de funcionamiento deben ser entregadas en un máximo de tres días, como parte de la mejora regulatoria. Sin embargo, el reglamento municipal contempla que para la aprobación de permisos de los denominados "giros especiales", se necesitará la venia de la asamblea municipal.



Por tal motivo, primero se envió el reglamento para revisión, con la finalidad de evitar el gasto de la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) y después tener que hacer modificaciones con un costo extra, comentó Tapia Benítez.

SIN RECURSO ASIGNADO PARA PUBLICACIONES EN EL POEH

Con relación al recurso para la publicación, el presidente municipal refirió que no existe una partida específica dentro del presupuesto, porque no se sabe cuántas se enviarán al POEH.



Sin embargo, lo anterior no es limitante, ya que se puede hacer una adecuación al presupuesto para disponer de lo necesario.



Asimismo, el regidor Eduardo Durán Laguna, pidió que se mandara a revisión el reglamento de limpias.