Se acercan días ‘fashion’ en San Miguel de Allende

Los diseñadores Galo Bertin y René Orozco, las marcas Doce Cero Tres y Deitx & Co y el creativo costarricense Fabrizzio Berrocal son parte de la propuesta masculina con la que contará la quinta edición del(FDSMA).El “Dress To Give”, apuesta al sector masculino en su próxima edición del 7 al 9 de noviembre, replicando la fórmula de moda altruista con la que los usuarios del(CRISMA) se verán beneficiados.“Esta edición está dedicada a los caballeros que les gusta verse bien, por esto le apostamos a las tendencias y creaciones masculinas, para consentirlos al igual que a las mujeres”, dijo, directora del FDSMA.Las creaciones de Ángel Grave, Cardamomo, Mónica Lucía Medina, Luciana Balderrama y Gregorio Sánchez, para dama, y Alex Medina en formato unisex complementarán el cartel de esta edición.El miércoles 7 inicia el evento con un coctel privado para diseñadores, patrocinadores e invitados especiales; Alex Medina presentará ahí una colección para dama y caballero.En la Hacienda Los Picachos el jueves se realizará un brunch en el que se invita a asistir con sombrero o tocado; aquí el diseñador René Orozco mostrará una colección para caballero y outfits de su marca para dama, Cardamomo.Ahí la marca cosmética Xantería y el evento altruista premiarán a diez “Mujeres que Inspiran”.Por la tarde, en La Casona, Ángel Grave y Luciana Balderrama consentirán con sus diseños a las féminas, mientras que Galo Bertin y Deitx & Co presentarán propuestas para los hombres.El último día de actividades nuevamente en La Casona, los asistentes conocerán de cerca el trabajo del invitado internacional Fabrizio Berrocal, Mónica Lucía Medina y Doce Cero Tres como antesala a una cena de gala con la soprano italianaEl costo para el brunch es de mil pesos por persona, la pasarela del jueves de 500 pesos y la cena de gala y pasarelas de 2 mil pesos; los accesos se pueden conseguir a través del correo electrónico [email protected]