“Al ver el paisaje nevado y sentir las temperaturas entre los -30 y -40 grados, lo primero que creí fue que yo no pertenecía y me iba a regresar”, reveló.



“Llegué a otra vida, a otro mundo”, aseguró.

Campeón de goleo con 17 dianas



“Estoy muy contento, esperando que vengan cosas mejores”, declaró.

Al ver poca oportunidad en el futbol mexicano,y viajar 10 mil kilómetros de la Ciudad de México para embarcar la aventura en el futbol de Finlandia.Posteriormente, decidió no darse por vencido yaunque no en las ligas top.Actualmente,milita con el AC Oulu en la Segunda División de Finlandia, con el que marcó 17 goles en 23 partidos.Sobre el tipo de futbol que se juega,y no quita méritos al estar en dicha división, porque, resaltó, sí es difícil meter el balón en la portería.Su aventura en Europa comenzó cuando dejó a Potros de la UAEM yTambién destaca que el idioma le costó, porque se habla finlandés y sueco, por lo que tuvo que adaptarse.