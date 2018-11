Se queda @AlexaMorenoMx a ocho milésimas de la plata en el salto de caballo; hoy se convirtió en la primera gimnasta mexicana en conquistar una medalla mundialista #DohaGym18 @gymnastics @FMGimnasia https://t.co/6zKIPx8Yk4 pic.twitter.com/zQ0XzpXlO5 — Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) November 2, 2018

'Me sentí triste. No soy un robot que no siente', dijo en 2016



“Ella (su hermana) me dijo que no revisara nada porque no quería que estuviera triste”, contó a BBC, señalando que sí se sintió triste, porque no es un robot.

La gimnasta mexicanaen el salto de caballo del Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, de Qatar, y se convirtió en la primera medallista tricolor en lograrlo.Moreno, del estado de Baja California,, producto de 14.600 en el primer salto y 14.416 en la segunda ejecución.Tras su participación,que la han apoyado y seguido la competencia desde México en un mensaje que mandó a través del Comité Olímpico Mexicano.y a nueve de quedarse con la presea plateada, pero una penalización en su intento número dos, la privó de alcanzar una posición más alta.El primer lugar de la competencia se lo llevó la gimnasta estadounidense Simone Biles, seguida de la canadiense Olsen Shallon.En 2016, tras su participación en Río 2016,y aseguró que sí le dolieron las críticas.En Río 2016, la atleta recibió comentarios por su peso y la llamaron 'gorda', más cientos de comentarios burlescos por su físico.En la competencia de All Around quedó en el lugar 31 y en salto de caballo, quedó en lugar 12, por lo que no llegó a las finales.