“Va Yair Tejada, director deportivo y Mario Trejo, vicepresidente y me dicen: Juvenal, el dueño, el señor, dice que usted llega hasta aquí, está desvinculado, su contrato llega hasta hoy nada más, usted no sigue”, declaró.

¿Otro? También firmó doble contrato

En entrevista con Univisión,Olmos señala que tras el partido ante Pachuca, a él llegó Mario Trejo, quien le dijo que la relación laboral había trabajado.Olmos aceptó la noticia, saludó a ambos y se fue.Posteriormente salió el comunicado, donde decían que había sido de común acuerdo, peroporque él no renunció, lo despidieron.En la entrevista,, ya que estuvo de acuerdo con la condición desde un inicio.Ahora, tambiény de acuerdo con Récord, la directiva de Veracruz no ha finalizado la relación con el entrenador, ya que no han respetado acuerdos que estaban en el contrato, y por las que el abogado del entrenador inició acciones legales, para poner fin al vínculo con Veracruz.Anteriormente,y hasta la fecha, tampoco ha recibido su finiquito.